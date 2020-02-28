Destici: "Bugün milli birliğimizi zinde tutma zamanıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Destici: 'Bugün milli birliğimizi zinde tutma zamanıdır' - Son Dakika

Destici: "Bugün milli birliğimizi zinde tutma zamanıdır"

20 dakika önce

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Destici: Bugün milli birliğimizi zinde tutma zamanıdır

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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