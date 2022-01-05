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Destici: Büyük Birlik Partisi'nin yeri Cumhur İttifakı'dır - Son Dakika

Destici: Büyük Birlik Partisi'nin yeri Cumhur İttifakı'dır

05.01.2022 14:08

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Partimizi Millet İttifakı'nda görmek istediklerini söyleyen vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim. Büyük Birlik Partisi'nin yeri HDP destekli sol ve sözde ulusalcı birlikçilerin oluşturduğu ittifak olamaz.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Partimizi Millet İttifakı'nda görmek istediklerini söyleyen vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim. Büyük Birlik Partisi'nin yeri HDP destekli sol ve sözde ulusalcı birlikçilerin oluşturduğu ittifak olamaz. Büyük Birlik Partisi'nin yeri devletin varlığını ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'dır. Böyle olmaya devam edecektir' dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, koronavirüs salgının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yeni ortaya çıkan 'omicon' varyantının geçmiş varyantlara göre daha tehlikeli olduğu ve hızlı yayıldığı noktasında açıklamaların yer aldığını ifade eden Destici, 'Omicron varyantının Covid-19'un en bulaşıcı varyantı olduğu noktasında iddialar var. Burada en büyük sorunun Covid-19 pozitif hastalarla temaslı olanların bu süreci ciddiye almamaları ve izolasyon şartlarına uymamaları olduğu ifade ediliyor. Şahsen bizimde bu aşamada tedbir almamız gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımızın bu işin ciddiyetini daha kavrayamadı diye düşünüyorum. Bu ayın sonunda okullarda ara tatil var. Bu ara tatil 1 hafta erkene çekilebilir. Gelişmelere göre belki 1 hafta daha uzatılabilir. Bunların da değerlendirilmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum' diye konuştu.

'İTTİFAKIMIZ YİNE ZAFERLE ÇIKACAKTIR'

Destici, ittifaklara ilişkin açıklamasında, 'Sayıları az da olsa zaman zaman bizi çok sevdiklerini ancak partimizi Millet İttifakı'nda görmek istediklerini söyleyen vatandaşlarımıza konuyu bir kez de bu örnekteki anlayışla ve ilkeler çerçevesinde değerlendirmelerini, ambalaj ne kadar ustaca kurgulanmış olursa olsun reflekslerini, şuur altını, bütünüyle ortaya döktüğünü hatırlatmak isterim. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi'nin yeri bizim asil saadet olarak adlandırdığımız dönemi orta çağ karanlığı diye nitelendirenlerin yanı değildir. Büyük Partisi'nin yeri HDP destekli sol ve sözde ulusalcı birlikçilerin oluşturduğu ittifak olamaz. Büyük Birlik Partisi'nin yeri devletin varlığını ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'dır. Böyle olmaya devam edecektir. İnşallah ittifakımız 2023 seçimlerinden de hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de meclis seçimlerinde yine zaferle çıkacaktır' dedi.

'EĞER VİCDANINIZ VARSA BU PARAYI ALMAYIN'

Destici, halkın alım gücünün üzerindeki zamların mümkün olduğunca durdurulmasın gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

'Mümkün olmuyorsa azaltılmalı veya ertelenmelidir. Bu süreçte aciliyet gerektirmeyen alt ve üst yapı ile ilgili yatırımları durdurulması, devletin, hazinenin elindeki tüm imkanları dar, orta gelirli ve gerçekten yükselen hayat pahalılığı karşısında yaşamı zorlaşan vatandaşlarımız ve aileler için harcanması ve oraları verilmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizdeki bazı muhalefet partilerinin özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin siyasi çıkarları için yangını körükleme, afeti fırsata dönüştürme çabalarını ise, utançla ve hayretle izliyor ve takip ediyoruz. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden üzülerek ifade ediyorum, bugüne dek herhangi bir çözüm önerisi duyan var mı' Çıksın bir söylesin. Biz duymadık. Devletin size verdiği hem de anayasaya aykırı olarak verdiği yardım parasını hesaplara yatmadan bir kere daha hatırlatıyorum; eğer vicdanınız varsa, eğer gerçekten bu milletin sıkıntılarından rahatsızsanız, yüreğiniz yanıyorsa o zaman gelin bu parayı almayın. Hazineye bırakın. Biliyoruz ki hala bu partilerin kasasında onlarca ya da yüzlerce trilyon para var. Gelin elinizi taşın altına koyun. Bu yıl 645 trilyon 5 siyasi partiye verilecek. Halk bu kadar sıkıntıdayken kendilerine kepçeyle dolduruyorlar. Eğer bu paraya el uzatırsanız, kasanıza koyarsanız o zaman vatandaşımızın içinde bulunduğu durumla ilgili hiçbirinizin söz söyleme hakkı yoktur, söyleyemezsiniz.?

Destici: Büyük Birlik Partisi'nin yeri Cumhur İttifakı'dır
Destici: Büyük Birlik Partisi'nin yeri Cumhur İttifakı'dır
Destici: Büyük Birlik Partisi'nin yeri Cumhur İttifakı'dır

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Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Destici: Büyük Birlik Partisi'nin yeri Cumhur İttifakı'dır - Son Dakika
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