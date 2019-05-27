Destici: Darbeleri lanetliyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "Bütün darbeleri kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü darbeler Türk milletine, Türkiye'ye kaybettirmiştir, onlarca yıl bizi geriye götürmüştür, ilerlememizi, kalkınmamızı engellemiştir" dedi.Birtakım programlara katılmak üzere Sivas'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Helikopter Şehitliği'ni ziyaret etti. Destici, BBP İl eski Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, belediye meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Destici, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarını da ziyaret etti. Mezarlık çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasındaki hukuki süreçler hakkında bilgi verdi. Destici, "Bu şehadet süreci ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yüksek dereceli memurlar ile ilgili verilen takipsizlik kararı girişimlerimiz sonucu sayın adalet bakanımızın, bakanlığımızın kamu yararına bozma isteği üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca tekrar görüşüldü, değerlendirildi, takipsizlik kararı kaldırıldı ve çok soruşturma çok hızlı bir şekilde tamamlanarak iddianame hazırlandı. Mahkeme açıldı geçtiğimiz cuma günü de ilk duruşması gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'taki ana dosyadaki takipsizlik kararı da kaldırıldı. Orada da önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanacak ve şüpheliler ile ilgili tekrar mahkeme süreci başlayacak. Göksün'da da helikopter üzerindeki cihazları sökenler ve alanlarla ilgili bir mahkeme vardı. Partimizi ve aileleri bu mahkemeye müdahil etmemişlerdi. Girişimlerimizle o davaya da partimiz ve aileler müdahil edildi. Bütün mahkeme süreçlerini takip ediyoruz ve inşallah bütün şüpheler giderilip mesele aydınlatılıncaya kadar, burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar hukuk içerisinde yargı önüne çıkarılıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi.'DARBELERİ LANETLİYORUM'27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeni ile de açıklamalarda bulunan Destici, darbelerin Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürdüğünü ifade ederek, "Biz BBP olarak darbe kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın bunun karşısındayız. BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu hususta bayraklaşan sözü 'Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam' olmuştur. BBP hep bu şiarla hareket etmiştir ve BBP hareketi 28 Şubat'ta da, 27 Nisan'da da ve en son 15 Temmuz'da da girişilen bütün darbe kalkışmalarına karşı sonuna kadar karşı durmuştur. En son 15 Temmuz'da da BBP Genel Başkanı, arkadaşlarıyla beraber Ankara sokaklarında darbeye karşı çıkmıştır, direnmiştir. Bütün teşkilatlarımız da o gece Sivas başta olmak üzere darbeye karşı direnmiştir. Bütün darbeleri kınıyorum, lanetliyorum çünkü darbeler Türk milletine, Türkiye'ye kaybettirmiştir, onlarca yıl bizi geriye götürmüştür, ilerlememizi, kalkınmamızı engellemiştir. Huzurumuzu, refahımızı bozmuştur. İnşallah Türkiye bundan sonra ne post modern ne direkt askeri yönden ne de 15 Temmuz gibi işgal girişimi gibi darbe kalkışmalarıyla karşı karşıya kalmasın. Bu vesile ile 27 Mayıs 1960 darbesinin darbecilerinin haksız yere idam ettiği başta merhum başbakanımız Adnan Menderes olmak üzere Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kere daha rahmetle anıyorum. Rabbim bir daha ülkemize darbeler yaşatmasın. Tabi bu sadece iyi niyet temennisi ile hallolacak bir mesele değil. Bunun için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Varsa yapılması gereken yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Demokrasimizi geliştirmemiz lazım. Hukukumuzu, adalet sistemimizi herkesin hakkını tam olarak aldığı, en zayıfın en güçlüden hakkını alabildiği bir noktaya taşımamız lazım. Bu hususta varsa eksiklerimiz giderilmesi lazım ki bir yargı reformu hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde de meclise gelecek. İnşallah bu şikayetlerin, itirazlar ve kamuoyundaki olumsuz algıların hepsini ortadan kaldıracak bir yargı düzenlemesi de inşallah meclisimize gelir diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Sivas