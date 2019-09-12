Destici'den 12 Eylül mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletin iradesine yönelen her teşebbüsü lanetlediğini bildirdi.

Destici, 12 Eylül'ün 39. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, merhum BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere pek çok gencin 12 Eylül dönemi ihtilal mahkemelerinde çile çektiğini, işkence gördüğünü ve idam edildiğini belirtti.

Bu süreçte demokrasi ve insani anlamda birçok şeyin katledildiğine işaret eden Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri örtülü ya da açık şekilde birçok darbe yapıldığını hatırlattı.

Destici, bu darbelerin ortak özelliğinin dış güdümlü olduğunu, sonuçları itibarıyla Türkiye'nin geriye götürüldüğünü ve ülkeye ağır bedeller ödetildiğini belirtti.

Suikastlar, işkenceler, idam edilen ve zorlu hapishane şartlarının etkisiyle hayatını kaybeden dava arkadaşlarını rahmetle anan Destici, şunları kaydetti:

"Milletin iradesine yönelen her teşebbüsü lanetliyorum. Bugün de milletçe yaşadığımız problemlerin önemli bir kısmı aynı odaklardan servis ediliyor. Tüm olumsuz şartlara rağmen Türk Milleti'nin iman ve karakteriyle bütün zorlukların üzerinden geleceğine olan inancımı, önce ve yalnızca Allah'a sonra milletimize güvendiğimizi ifade ediyorum."