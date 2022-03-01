Destici: "(Altı muhalefet partisinin mutabakat metni) Uygulanması mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş" - Son Dakika
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Destici: "(Altı muhalefet partisinin mutabakat metni) Uygulanması mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş"

01.03.2022 13:06

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, altı muhalefet partisinin imzasıyla yayımlanan ortak metni "uygulanması mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş gözüküyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, altı muhalefet partisinin imzasıyla yayımlanan ortak metni "uygulanması mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş gözüküyor." şeklinde değerlendirdi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, savaşların gerçek nedeninin emperyalist devletlerin uluslararası ilişkilerde hukuk ve diplomasiyi kullanmak yerine kendilerine kayıtsız şartsız bağlı devletçikler oluşturma yolunu tercih etmeleri nedeniyle çıktığı kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO'nun, Kırım işgalindeki sessizliklerinin, tutarsızlık ve çifte standartlarının, bugün yaşananların en büyük nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Destici, NATO'nun uzun yıllardır asli görevlerini ifa etmek yerine ABD'nin dünya üzerindeki bekçisi konumuna düştüğünü söyledi.

Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkarak, Ukrayna halkının yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Destici, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi ve barışın tesis ettirilmesi ile ilgili kararlılığını sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

"İşgale karşı sesini en güçlü şekilde yükselten ülke olmalıyız"

ABD'nin barışa katkı yapabilmesi için öncelikle çifte standart ve tutarsızlıkları telafi etmesi, başta Türkiye olmak üzere, NATO ve AB üyesi ülkeler için uluslararası ilişkilerde güven zemini sağlaması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları söyledi:

"Net olmalıyız, net durmalıyız. Bu işgale karşı sesini en güçlü bir şekilde yükselten ülke olmalıyız. Çünkü Rusya bugün burada durdurulmazsa eğer bugün burada başarılı olursa yarın hedefi Türk devletleri, Türk cumhuriyetleri, Türk toplulukları olacaktır. Yetmedi Lenin ile gönderme yapıyor. Kars Ardahan sınırımıza dayanırsa kimsede şaşırmamalıdır. Onun için şimdiden tedbirini ve önlemini almalıyız. Yarın dünyayı ve komşularımızı yanımızda görmek istiyorsak bugün üzerimize düşeni ziyadesiyle yapmalıyız ama dediğim gibi savaşa girerek değil, savaş dışında tarafsız kalarak bunları daha güçlü bir şekilde yapacağımıza da inanıyorum."

Destici, dün 6 muhalefet partisinin yayınladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise açıklanan metnin darbecilerin yaptığı 1980 anayasasının "kötü bir kopyası" olduğunu söyledi.

Metinde dile getirilen değişikliklerin olabilmesi için anayasa değişikliği gerektiğini ve söylenenlerin pratikte yapılabilirliğinin bulunmadığını savunan Destici, şöyle devam etti:

"Siyaset ve yönetim bilimi, dünyadaki konjonktür ve Türkiye'nin bu konjonktürde nerede konumlanması gerektiğine dair herhangi bir durum tespiti yapılmamış, tamamen günlük politik tartışmalar üzerinden bir hareket noktası belirlenip zaten uygulanması da mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş gözüküyor. Evet imza attılar, yarın olmaz ama ola ki milletimiz yetkiyi verdi, bu metin üzerinde bile uzlaşamayacaklardır. Çünkü pek çoğu ileriye dönük atıflar var. İçeriğiyle ilgili uzlaşmaları asla mümkün değildir. Çünkü hepsinin ayrı durduğu yer var. Siyasi pozisyon var, hitap ettiği farklı alanlar var. Bir de işte arkada duran, gözükmeyen, PKK'nın siyasi uzantısı var CHP üzerinden ilişkilerin devam ettirildiği."

Destici: (Altı muhalefet partisinin mutabakat metni) Uygulanması mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş
Destici: (Altı muhalefet partisinin mutabakat metni) Uygulanması mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş
Destici: (Altı muhalefet partisinin mutabakat metni) Uygulanması mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Avrupa Birliği, Muhalefet, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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