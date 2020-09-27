Destici'den Azerbaycan için tezkere çağrısı - Son Dakika

Destici'den Azerbaycan için tezkere çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan saldırıları devam ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Azerbaycan'ın yanında, Ermenistan'a karşı savaşmak için asker gönderme tezkeresi verilmelidir.

Destici'den Azerbaycan için tezkere çağrısı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan saldırıları devam ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Azerbaycan'ın yanında, Ermenistan'a karşı savaşmak için asker gönderme tezkeresi verilmelidir." dedi.

Partisinin İstanbul 13. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Destici, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik saldırıları lanetleyerek, "Hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşı kardeşlerimize, soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı gazilerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından anında ve misliyle karşılık verildiğini dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Gün, bundan 30-40 yıl önceki gibi değildir. 100 sene önceki gibi hiç değildir. Dolayısıyla da hem Azerbaycan'ın hem Türkiye başta olmak üzere Türk devletlerinin, sırtını değil Rusya ve Fransa, tüm dünyaya da dayasa Ermenistan'a gereken cevabı verecek gücü de kuvveti de vardır. Azerbaycan başta olmak üzere, Türkiye ve diğer tüm Türk Cumhuriyetleriyle birlikte bütün dünyaya çağrı yaparak, Ermenistan'ın kahpece saldırganlıkları dile getirilerek büyük bir karşı harekat ve taarruz başlatılmalı, işgal altındaki topraklar kurtarılarak bundan sonra Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı en ufak bir saldırıyı dahi aklının ucundan geçiremeyecek şekilde dersi verilmelidir."

"Gereği, askeri anlamda da yapılmalı"

Destici, Azerbaycan yöneticileri ya da Türkiye devletinin kınamalarla işi geçiştiremeyeceğini belirterek, "Gereği mutlaka ama mutlaka askeri anlamda da yapılmalı ve Ermenistan bir daha ayağa kalkamayacak, bir daha hiçbir ülke ve Türk devletine bırakın saldırı gerçekleştirmeyi kaş kaldıramayacak hale getirilmelidir." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, 1 Ekim'de açılacak TBMM'ye çağrı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerimiz -ama siyasi partilerden bahsediyorum, terör örgütü uzantılarından değil- bir araya gelecek ve hem Ermenistan'ın bu saldırılarını kınayacaklar hem de daha ilerisinde bir ortak metin hazırlayarak bundan sonra Azerbaycan'a karşı girişilecek saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin elini güçlendirecek bir açıklama yapacaktır. Hatta açıklama yapmanın da ötesine geçilmeli, şayet Ermenistan saldırıları devam ederse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Azerbaycan'ın yanında, Ermenistan'a karşı savaşmak için asker gönderme tezkeresi de verilmelidir. Tezkere oylanmalı ve Türk askeri Azerbaycan'a gitmeli, Ermenilere de haddini bildirmelidir."

Azerbaycan'la Türkiye'nin iki devlet, tek millet olduğunu kaydeden Destici, "Fakat yaşadığımız tüm şartlar bize göstermektedir ki, gelecekte yaşayacaklarımızı öngörerek ifade ediyorum ki, artık Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet, bir milletin ötesinde, bir devlet, bir millet olma zamanı da gelmiştir. İnşallah o da önümüzdeki süreçte gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan, Türkiye, Asker, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici'den Azerbaycan için tezkere çağrısı - Son Dakika

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