Son Dakika Haberleri: Destici'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
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Destici'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Destici'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.

Destici, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'e Allah'tan acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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