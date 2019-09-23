Destici'den Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı
1 saat önce
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:26 Kaynak: AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edilen Bahçeli'ye acil şifa dileklerini bildirdi.
Destici, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'e Allah'tan acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimi iletirim." ifadelerini kullandı.
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