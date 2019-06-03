Son Dakika Haberleri: Destici'den bayram mesajı
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Destici'den bayram mesajı

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bayramlar elbette hepimize ama en çok da çocuklarımıza aittir.

Destici'den bayram mesajı, System.String[]
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bayramlar elbette hepimize ama en çok da çocuklarımıza aittir. Devletin en önemli görevlerinden hatta varlık sebeplerinden birinin gelecek nesillerimizi, çocuklarımızı korumak olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.
Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Doğu Türkistan'dan Gazze'ye, Kırım'dan Türkmeneli'ne, Türk ve İslam coğrafyalarında zulüm ve işgal altında bir bayram daha yaşamak zorunda kalanların kurtuluşları için yanlarında olunacağını belirtti.
"Ramazan Bayramı'nı Mehmetçik ve tüm güvenlik güçlerimizden gelecek, sağlık ve muvaffakiyet haberlerini bekleyerek idrak ediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Destici, ülke ve milletin güvenliği için hayatları pahasına görev yapan tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:
"Bayramlar elbette hepimize ama en çok da çocuklarımıza aittir. Devletin en önemli görevlerinden hatta varlık sebeplerinden birinin, gelecek nesillerimizi, çocuklarımızı korumak olduğuna inanıyorum. Çocuklara karşı işlenen suçların, milletimizin vicdanını kanattığı bugünlerde, devletin temel direklerini oluşturan, yasama, yürütme ve yargının, bu konuyu ciddiyetle tekrar gündemine almasının ve çocuklarımızın korunması için her alanda ilave tedbirler oluşturmasının artık zaruri hale geldiğini düşünüyorum."
Destici, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Politika
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