Destici'den BBP'nin 29'uncu kuruluş yılında Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 29'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici, beraberindeki divan üyeleri ile partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine 29 gül bırakırken, mezar başında Kur'an okunup, dua edildi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle andıklarını söyleyerek, "Bugün partimizin 29'uncu kuruluş yıl dönümünü arzu ederdik ki Muhsin başkanımızla birlikte karşılayalım. Onunla birlikte güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Biz 29'uncu yılımız sebebiyle kendisini 29 gülle, kendi seçtiği partimizin amblemiyle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle andık. Şehit liderim Muhsin başkanımı partimizin kuruluş yıl dönümünde rahmetle minnetle şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.