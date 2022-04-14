Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün programında olmamasına rağmen sürpriz bir şekilde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİLER

İki ismin yaptığı görüşmede güncel gelişmeler, 2023 seçimleri ve seçim yasasının ele alındığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Merkezi'ne son ziyaretini 2018'te yapmıştı.

GENEL MERKEZLERE GİTMİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili öne çıkan bir diğer detay ise görüşme yeri oldu. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile dahi genel merkezde görüşmeyen Erdoğan, uzun süre sonra ilk kez bir genel merkez ziyaretini diğer ittifak ortağına yapmış oldu.

DESTİCİ'DEN İLK AÇIKLAMA: TEREDDÜT YOK

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin ardından konuştu. Cumhur İttifakı'ndan ayrılacakları yönündeki eleştirilere yanıt veren Destici, "Cumhur İttifakı'nda tereddüt yok. Üç parti olarak devam ediyoruz" dedi.

SEÇİM YASASINA ELEŞTİRİ YÖNELTMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi lideri Destici, Meclis'ten geçen seçim yasasıyla ilgili Cumhur İttifakı'na ters bir görüş bildirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz hükümet üyesi değiliz ama Cumhur İttifakı ortağıyız. Mesela Meclis'e seçim kanunu yasası sunuldu. Görüşmeye başlandı. Biz de bunu parti heyeti olarak konuştuk. Fakat bizim istediğimiz gibi yasa çıkmadı. Biz baraj sıfır olsun ya da yüzde 3 olsun dedik. Hazine yardımı kaldırılsın ya da adil dağıtılsın ya da seçimlerde ön seçim muhakkak uygulansın. Partilerin liderlerinin iki dudağından çıkmasın diye bunları öncelemiştik. Ha ne yapacağım; diyelim ki bana sordular. Ben evet vermeyeceğim ama çıkıp ittifak hassasiyeti olduğu için söylediklerimin dışında daha fazla şey söylersem bu istismar edilir. Doğru da olmaz."

Öte yandan Destici'nin bu açıklamaları Cumhur İttifakı'na bir gönderme olarak yorumlanmış ve Destici'nin partisini Cumhur İttifakı'ndan çekebileceği iddia edilmişti.