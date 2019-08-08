Son Dakika Haberleri: Destici'den deprem için geçmiş olsun mesajı
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Destici'den deprem için geçmiş olsun mesajı

49 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici'den deprem için geçmiş olsun mesajı, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deprem tehlikesi altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Kurumlar ve vatandaşların bütünlük içerisinde her zaman afetlere hazırlıklı olmasının önemine işaret eden Destici, "Ege Bölgesi'nde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür doğal afetlerin tekrar yaşanmamasını Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.
Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:08 Kaynak: AA
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