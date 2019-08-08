Destici'den deprem için geçmiş olsun mesajı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Büyük Birlik Partisi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:08 Kaynak: AA
(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
, Ege
Bölgesi'nde meydana gelen depremler nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
'nin deprem tehlikesi altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Kurumlar ve vatandaşların bütünlük içerisinde her zaman afetlere hazırlıklı olmasının önemine işaret eden Destici, "Ege Bölgesi'nde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür doğal afetlerin tekrar yaşanmamasını Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.
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