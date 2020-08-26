Destici'den doğalgaz açıklaması - Son Dakika

Destici'den doğalgaz açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin doğal kaynakları bütün olarak milletimizindir.

Destici'den doğalgaz açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye'nin doğal kaynakları bütün olarak milletimizindir. Bu şuurdaki her Türk vatandaşı gibi milletimiz ve ülkemiz adına duyduğum mutluluğumu paylaşmak istiyorum" dedi.

Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin mutluluk verici olduğunu belirten Destici, "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu açıklandı. Türkiye Petrolleri tarafından bulunan doğalgaz rezervi yine milli kuruluşumuz tarafından çıkarılacak. Türkiye'nin doğalgaz keşfi, başka bir açıdan ekonomimizde enerji ithalinden kaynaklanan kayıplarımızın azalması anlamına da geliyor. Enerji ve ekonomiyle ilgili teknik değerlendirmeleri yapacak çok zamanımız olacak. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin doğal kaynakları bütün olarak milletimizindir. Bu şuurdaki her Türk vatandaşı gibi milletimiz ve ülkemiz adına duyduğum mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin bölgesinde daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasının, Türkiye sınırlarında yaşayan hiç kimseyi rahatsız etmemesi, rahatsız olanların ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşamaya layık olmadıklarını düşünüyorum" dedi.

Yunanistan ile yaşanan soruna dikkat çeken Destici, "Topraklarının sadece yüzde 18'i adalardan oluşan Yunanistan'ın karasuları ve kıta sahanlığını sanki bir 'adalar devleti' imiş gibi belirlemeye çalışması ve ilan etmesi hukuksuzluktur. Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'de insan yaşamayan kayalıkları bile tıpkı bir anakara gibi karasuları ve kıta sahanlığının ekseni yapmaya çalışması hukuksuzluktur. Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'de hak iddia ederken Türkiye'nin Ege'de -adalar dışında- sahip olduğu 2 bin 805 kilometre ve Akdeniz'deki bin 577 kilometrelik kıyı uzunluğunu yok sayması hukuksuzluktur. Yaşananların neticesinde 'Yunanistan'ın ne istediği' ya da ne yapmak istediği' ile ilgili hiç kimsenin tutarlı bir izahının da var olmadığı, var olamayacağı kanaatindeyim. Bu akıl tutulmasının Türkiye'den çok Yunan halkının problemi olduğu, Türkiye'den ve Türklerden çok Yunanistan'ın ve Yunan halkının güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyorum. Bu meselede Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe taşımadığımızı da ayrıca ilave ederek, şimdilik bu konuya nokta koymak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Fransa halkının ve Avrupa Birliği'nin ciddiyetle düşünmesini tavsiye ediyoruz"

"Fransa'nın Yunanistan'ın şımarıklıklarını düşünmesi lazım" diyen Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'nın Nicolas Sarkozy'le başlayan ve bugün Emmanuel Macron'la devam eden liderlik problemi, Fransa'dan taşıp bir Avrupa meselesi haline dönüşmüş durumda. Avrupa'nın en köklü devletlerinden Fransa'nın sayısız hukuksuzluğu göz ardı ederek, Yunanistan'ın artık 'şımarıklık'la izah edilemeyecek saçmalıklarının peşine takılması ve Akdeniz'de oluşabilecek bir çatışma ortamına zemin hazırlaması üzerinde Fransa halkının ve Avrupa Birliği'nin ciddiyetle düşünmesini tavsiye ediyoruz."

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin dik bir duruş sergilediğinin altını çizen Destici, "Maalesef Doğu Akdeniz kıyılarında 1800'lü yılların sonunda Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin bir benzeri yaşanıyor. Doğu Akdeniz'de var olduğu anlaşılan kaynaklara sahip olmak için küresel emperyalizm, bu bölgede kaynakları kendi kasasına akıtacak kukla yönetimler oluşturmaya çalışıyor. ve bu operasyon, öncekilerde olduğu gibi hiçbir insanlık, ahlak ve vicdan ölçüsü taşımadan gerçekleşiyor. Türkiye, bu yağma düzeninin içinde onuruyla, kararlılığıyla, tarihi misyonuyla, bölgede mağdur edilen milyonlarca Müslüman'ın ve mazlumun yanında yer almasıyla doğru bir duruş ve tavır göstermiştir. Bu notada başta siyaset kurumu olmak üzere siyasetçilere ve her vatandaşımıza düşen en önemli görev ülkemize, milletimize katkı yapmak olmalıdır. Bu gayretteyiz, bu istikamette devam edeceğiz" diye konuştu.

Giresun'daki sel felaketi

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlarının mağduriyetinin giderilmesinin gerekli olduğunu kaydeden Destici, "Giresun'da büyük bir sel felaketi yaşadık. Şu an itibariyle 3'ü asker 8 vatandaşımız vefat etti, 8 vatandaşımız ise kayıp durumda. Öncelikle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız geri getirmek elbette artık mümkün değil ama devletimiz, bu büyük yıkımın ardından yerleşim yerlerinin ve vatandaşlarımızın gördüğü zararları hızla gidermelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin buna gücü vardır. Yaşadığımız son felaketin ardından tabiatla ilişkimizi ve tabiata karşı davranışlarımızın muhasebesini tekrar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğayla savaşmamalıyız. Doğaya, ona zarar vermeden uyum sağlamalıyız. Yaşadığımız son felaketin ardından tabiatla ilişkimizi ve tabiata karşı davranışlarımızın muhasebesini tekrar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğayla savaşmamalıyız. Doğaya, ona zarar vermeden uyum sağlamalıyız.Devlet aynı zamanda bu görevler için vardır. Kamu kaynaklarının aktarıldığı, halkın verdiği yetkiyle ve devlet adına görev yapan belediyeler, şehircilikle ilgili düzenlemeleri yaparken yaşanabilecek bütün olumsuzlukları düşünerek tedbir almalı, hazırlıklarını buna göre yapmalıdır. Devlet aynı zamanda bu görevler için vardır. Kamu kaynaklarının aktarıldığı, halkın verdiği yetkiyle ve devlet adına görev yapan belediyeler, şehircilikle ilgili düzenlemeleri yaparken yaşanabilecek bütün olumsuzlukları düşünerek tedbir almalı, hazırlıklarını buna göre yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Umuyor ve diliyoruz ki hastalığa ait rakamların ivmesi azalarak devam eder"

Korona virüs tehlikesinin hala devam ettiğini söyleyen Destici, "Tüm dünya, bugün yaşayan hiç kimsenin daha önce şahit olmadığı olağanüstü bir dönemden geçiyor. Küresel salgın, ülkemizde de sosyal hayatın bütününü, bütün katmanları ve yönleriyle etkiliyor. Öncelikle kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vesileye tekrar, şahsım ve camiamız adına, fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Umuyor ve diliyoruz ki hastalığa ait rakamların ivmesi azalarak devam eder ve hiç kimsenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği günlere bir an önce ulaşırız" dedi.

Malazgirt Savaşı'nı ve Zafer Bayramı'nın anlamının büyük olduğunu dile getiren Destici, şunları dedi:

"Türk milleti, bugün sahip olduğumuz bilgi ve belgelere göre, 1000 yıldır devam eden araştırmalara göre çok daha uzun zamandır güçlü bir şekilde Anadolu'da varlığını devam ettiriyor. 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız ve tarihçiler arasında 'Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe' olarak anılan Malazgirt Zaferi'yle ise Anadolu, sonrasında milletimizin yaşadığı sayısız imha ve işgal girişimine rağmen bize ait olmaya devam etti, sonsuza kadar da milletimizin kalacak. 30 Ağustos tarihi, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun esir edilemeyeceğimizin, vatanımızı teslim etmeyeceğimizin, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğinin abidevi bir ifadesi olarak bugün karşı karşıya olduğumuz meselelere, gelecek nesillere ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere ışık tutuyor. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşımızı kazanarak, ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Akdeniz, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:48

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici'den doğalgaz açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi         
14:57
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi         
12:58
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı         
11:38
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Yaşlı çifti öldürdü, evin önündeki otomobili alıp kaçtı Yaşlı çifti öldürdü, evin önündeki otomobili alıp kaçtı         
10:38
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı         
08:33
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın         
22:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 20:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici'den doğalgaz açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei