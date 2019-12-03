Son Dakika Haberleri: Destici'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Destici'den 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Destici'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, engellilere yönelik kamu hizmetlerinde önemli mesafeler alındığını ancak bu kapsamda çözülmesi gereken meseleler olduğunu ifade etti.

Destici'den

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, engellilere yönelik kamu hizmetlerinde önemli mesafeler alındığını ancak bu kapsamda çözülmesi gereken meseleler olduğunu ifade etti.

Destici, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, devletin varlık sebebinin daima insanların huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu temin ve muhafaza etme olduğunu belirtti.

Toplumun bütün kesimlerinin mutluluğuna katkı sağlayabilmeleri durumunda görevlerini yerine getirmiş olacaklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Engellilerimizle ilgili hem toplumumuzun genel bakış açısı hem de kamu hizmetleri olarak önemi mesafeler aldık ama önümüzde çözmemiz gereken önemli meseleler, katetmemiz gereken uzun bir mesafe var. Engellilere dair problemlerin her zaman öncelikli ve ertelenemez olduğunu, devletin tüm hizmetlerinin engellilerin de hiçbir kısıtlama olmadan faydalanabileceği şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin önemini ayrıca belirtmek istiyorum."

Destici, engelli vatandaşlar konusunda herkesin önemli sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, "Bu konuyu hiçbir zaman politik bir mesele olarak görmedik. Engellilerimize yönelik faaliyetler milletimizin her kesiminde en geniş mutabakatla desteklenecek ve bu konudaki eksiklikler hiçbir mazeretle izah edilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Çakar lamba kullanımının yasaklanmasının ardından tepe lambası kullanımı başladı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:34:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Destici'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]