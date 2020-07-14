Destici'den Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ermenistan'a tavsiyemiz aklını başına devşirip işgal ettiği bölgelerden çekilerek başta Azerbaycan olmak üzere, tüm komşularına karşı çirkin asılsız ithamlardan ve saldırganlıktan vazgeçmesidir." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ermenistan'ın, Tovuz bölgesinde soydaş, dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, milli ordusuna yönelik yaptığı saldırıları şiddetle kınadığını belirten Destici, saldırılar sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Destici, Azerbaycan Milli Ordusunun "kahpece ve uluslararası hukuk hiçe sayılarak" yapılan bu saldırılara anında karşılık verdiğini ve Ermeni ordusundan onlarca askeri etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Güçlü bir şekilde, saldırılara karşılık verilmeye devam edildiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Anlaşılan odur ki cürmünün farkında olmayarak bazı emperyalist güçlere güvenip bu saldırıları gerçekleştiren Ermenistan'ın amacı Dağlık Karabağ'daki soykırım ve işgallerini unutturarak ve yeni problemli alanlar oluşturarak dikkati dağıtmaya çalışmaktır. Ama birilerine güvenerek saldırganlığını sürdürür, boyundan büyük işleri sırtını emperyalistlere dayayarak yaparım anlayışı ile devam ederse gün gelir ortada ne Ermenistan ne de soykırım ve saldırganlık yapacak askeri de kalmaz.

Ermenistan'a tavsiyemiz aklını başına devşirip işgal ettiği bölgelerden çekilerek başta Azerbaycan olmak üzere, tüm komşularına karşı çirkin asılsız ithamlardan ve saldırganlıktan vazgeçmesidir."

Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk milletinin her hal ve şartta Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.