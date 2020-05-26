Destici'den esnaf, işçi ve memur temsilciler genel başkanlarına bayram telefonu - Son Dakika

Destici'den esnaf, işçi ve memur temsilciler genel başkanlarına bayram telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Esnaf, işçi ve Memur temsilcilerinin Genel Başkanları ile telefonla görüşerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Destici'den esnaf, işçi ve memur temsilciler genel başkanlarına bayram telefonu, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Esnaf, işçi ve Memur temsilcilerinin Genel Başkanları ile telefonla görüşerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK - İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK - İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR -SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Genel Başkanı Önder Kahveci ile bayramlaştı.


Destici, esnafın, memurun ve çalışan kesimlerin bayramını tebrik etti. - ANKARA

Memur, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici'den esnaf, işçi ve memur temsilciler genel başkanlarına bayram telefonu - Son Dakika

Son Dakika

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 17:24:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici'den esnaf, işçi ve memur temsilciler genel başkanlarına bayram telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]