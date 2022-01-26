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Destici'den İmamoğlu'na tepki: Bu ne sorumsuzluktur - Son Dakika

Destici'den İmamoğlu'na tepki: Bu ne sorumsuzluktur

26.01.2022 14:28
Destici'den İmamoğlu'na tepki: Bu ne sorumsuzluktur

Destici'den İmamoğlu'na tepki: Bu ne sorumsuzlukturBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin, "Yoğun kar yağışı sebebiyle millet...

Destici'den İmamoğlu'na tepki: Bu ne sorumsuzluktur

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin, "Yoğun kar yağışı sebebiyle millet can derdindeyken, binlerce insan yolda kalmışken, yüzlerce trafik kazası oluşmuşken, yollar kapalıyken; sen nasıl gidersin lüks bir balıkçıda hem de İngiltere büyükelçisiyle o saatte, o günde yemek yersin. Bu ne sorumsuzluktur?" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, vatandaşlarla iç içe olduklarını, hiçbir ayrım yapmadan tümünün problemlerini, taleplerini dinlediklerini söyledi. Uygun zeminlerde ve uygun üslupla bu talepleri dile getirdiklerini belirten Destici, şunları söyledi:

"Milletimizle birlikteyiz, milletimiz için siyaset yapıyoruz, milletimizin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle tüm dünyada yükselen ve tüm dünyayı etkileyen enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişin de farkındayız. Ama başta dezavantajlı kesimler olmak üzere, dar gelirli vatandaşlarımızı, bu şartlara ezdirmemek zorundayız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Son zamlarla birlikte 2 bin 500 liraya yükselen taban emekli maaşına ve 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücrete rağmen, bu ücretlerle yaşayan insanlarımızın sayısını dikkate aldığımızda, yeni çözümler üretme mecburiyetine dikkat çekmek istiyorum. İlk olarak, elektrik tüketiminde 150 kilovatsaat olarak belirlenen ucuz fiyatlandırma limitinin 200 kilovatsaat olarak güncellenmesini teklif ediyoruz. Aynı düzenlemenin doğal gaz için de yapılmasını ve bununla ilgili de bir çalışma yürütülmesini de yine Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz."'BÖYLE SORUMSUZCA DAVRANMAYA HAKKI YOK'Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentteki yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesini ilişkin de, şöyle konuştu:  "Yoğun kar yağışı sebebiyle millet can derdindeyken, binlerce insan yolda kalmışken, yüzlerce trafik kazası oluşmuşken, yollar kapalıyken; sen nasıl gidersin lüks bir balıkçıda hem de İngiltere büyükelçisiyle o saatte, o günde yemek yersin. Bu ne sorumsuzluktur. Bu en hafifiyle büyük bir sorumsuzluktur. Hiç kimsenin İstanbul halkına, Türk milletine böyle sorumsuzca davranmaya hakkı da yoktur. Daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi konuşmalar yapılıyor. Gerçekten bunların takdirini de milletimize bırakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcülerinin, görüşmenin ortaya çıkmasıyla art arda sıraladıkları yalanların en az bu yemek kadar ağır bir kusur olduğunu görüyoruz. Ama bizce başka ve diğerleriyle kıyaslanamayacak ölçüde ağır ve vahim bir problem var. Uzun bir süredir küresel emperyalizmin Türkiye'de, kendi menfaatlerine göre bir yönetim dizayn etme çabalarına dikkat çekiyoruz. Sayısız kez dile getirdik."'AYNI OYUN PLANININ PARÇALARI'Türkiye'nin dışarıda hazırlanmış projelerle yönetilemeyecek kadar büyük bir devlet olduğunu ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye, uluslararası hukuktan doğan haklarını, küresel emperyalizme terk etmesi için baskı görüyor. Ülkemiz uluslararası alanda, haklarını koruyamayacak ölçüde etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri, sürekli olarak dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verme rolü yapan sözde gelişmiş devletler tarafından himaye edilmekte ve desteklenmektedir. Utanmazlık ve hukuk tanımazlık, Türkiye'ye karşı işlenmiş on binlerce cinayetin sorumlusu terör örgütlerine sınırımızda devlet kurdurma ve kendi ajan teşkilatlarına Türkiye'de darbe yaptırma teşebbüsüne kadar uzanmıştır. İngiltere, önceki Türkiye büyükelçisini İngiliz dış istihbarat kurumunun başına atadığında, İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerin Türkiye'deki örtülü faaliyetleriyle ilgili Türkiye'nin sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapmasının doğru olacağını daha önce de dile getirmiştik. Bu kapsamda, İngiltere Büyükelçisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyla ve İstanbul Başkonsolosu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanıyla yaptığı görüşmelerin doğru düzlemde ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin önemine tekrar dikkat çekmek istiyorum. Millet İttifakı'nın liderlerinin ABD Büyükelçisiyle yaptığı mutat görüşmeleri ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın birlikte yaptıkları 'Demokrasi yolu Diyarbakır'dan geçer' açıklamalarının bir bütün olarak ve aynı oyun planının parçaları olduğunu düşünüyoruz."

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, England, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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