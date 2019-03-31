Destici'den Karamollaoğlu'na Başsağlığı Telefonu
5 dakika önce
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 sandık müşahidi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziyelerini iletti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 sandık müşahidi için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziyelerini iletti.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, telefonda görüştüğü Temel Karamollaoğlu'na Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Saadet Partisi mensuplarına başsağlığı ve sabır diledi.
Açıklamada ayrıca Destici'nin, "Hiçbir sebebin sonucu olmaması gereken bu silahlı saldırının müsebbiplerini şiddetle kınıyor, faillerini nefretle lanetliyorum." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:13 Kaynak: AA
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