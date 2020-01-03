Destici'den Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin "ABD, İranlı üst düzey komutanı operasyonla öldürerek adeta bir fatura kesti. Bu, gerilimi daha da arttıracaktır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Destici, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamlarında ziyaret etti. Partisinin il başkanlığında basın mensupları ile bir araya gelen Destici, burada yaptığı konuşmada, 2020'nin ilk ziyaretini Kayseri'ye gerçekleştirdiğini belirterek yeni yılın Türk ve İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerinin ve dünyadaki bütün mazlumların hayrına olmasını diledi.

Terörle topyekun mücadele etmeleri durumunda yenebileceklerini ve şu anda Türkiye'de bunun mücadelesinin verildiğini vurgulayan Destici, sadece dağdaki terörist ile değil, belediyeye ve devletin diğer kurumlarına sızmış olanlarla, finans kaynaklarıyla da mücadele edildiğini belirtti. Bu dönemde çok yürekli bir mücadele ortaya koyan Diyarbakır annelerini de ziyaret ettiklerini aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Hiçbir yılgınlık, ümitsizlik yok. Müthiş bir cesaret, kararlılık ile evlatlarının geleceği güne kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ettiler. 3 annemiz evladına kavuştu. İnşallah geriye kalan, orada bekleyen aileler değil, çocukları kandırılarak ya da kaçırılarak PKK'ya götürülen bütün aileler evlatlarına kavuşur. Bu, terörle mücadele adına da gerçekten çok önemli bir safha. Bunu hepimizin desteklemesi gerekiyor. Onların beklentileri de Türkiye'nin çeşitli noktalarından, başta TBMM olmak üzere herkesi yanlarına bekliyorlar."

Libya tezkeresine "Evet" demeyen HDP'ye eleştiri

Türkiye'nin dış politikada ciddi hamleler yaptığını, şu anda 10'dan fazla ülkede üssü, askeri varlığı bulunduğunu anlatan Destici, bunun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

Libya tezkeresinin de dün Meclis'ten AK Parti, MHP ve BBP'nin desteği ile geçtiğini hatırlatan Destici, "Ben bu tezkereye 'Evet' demeyen HDP'yi anlıyorum. Çünkü HDP eşittir PKK ama bunun dışında kalan diğer partileri anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum." dedi.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün tezkere görüşülürken "Türkiye, Birleşmiş Milletleri göreve davet etsin ve Birleşmiş Milletler kanalı ile buraya asker gönderilsin." talebinde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz bunları çok tecrübe ettik. Birleşmiş Milletlerin, Türkiye'nin çağrısı ile Libya'ya asker göndermeyeceğini herkes biliyor. Birleşmiş Milletler ancak ABD'nin çağrısı ile Avrupa'nın, batının çağrısı ile bir yere asker gönderecekse gönderir. Biz bunun onlarca örneğini gördük. Bunlar olmayacak işler. Türkiye'nin bunlarla geçirilecek vakti de yoktur. Bunlar boş, karşılığı olmayan çağrılardır. Sırf teskereyi engellemek adın yapılmış hamlelerdir ama TBMM'de Cumhur İttifakı tam bir dayanışma sergileyerek Libya teskeresini büyük bir çoğunluk ile geçirdi."

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

Gazetecilerin, "ABD, Irak'ta bir İranlı komutanı öldürdü. Bu gerginlikten Türkiye nasıl etkilenir?" sorusu üzerine Destici, bu iki ülke arasında devam eden yüksek bir gerginlik bulunduğunu söyledi.

Irak'ta bir güç elde etme savaşı olduğuna işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"En son ABD'nin büyükelçiliğinin işgali yaşandı. Anlaşılıyor ki ABD, bu büyükelçilik işgalini ve Irak'ta ABD güçlerine karşı gerçekleştirilen saldırıların sorumlusu olarak İran'ın bu ülkedeki güçlerini ve komutanlarını görüyor. Adeta kendi açısından bir fatura kesti. ABD, İranlı üst düzey komutanı operasyonla öldürerek adeta bir fatura kesti. Bu, gerilimi daha da arttıracaktır. Özellikle Irak'ın içinde bu gerilimi daha arttıracaktır. Irak'ı, korkarım ki ABD ve İran'ın bu ülke üzerindeki egemenlik savaşları neticesinde daha büyük iç savaşlara gebe olarak görüyorum. İnşallah bu olmaz ama maalesef görünen o. Ne İran Irak'tan vazgeçiyor, öbür taraftan ABD de Irak'taki mevzilerini kaybetmeyi istemiyor. Burada ciddi bir güç mücadelesi var. Bizim birinci endişemiz masum Irak halkının bundan zarar görmesi. Çevremiz zaten ateş topu, inşallah yeni bir ateş topu dalgasıyla karşılaşmayız."

Destici, Ahmet Davutoğu'nun kurduğu parti ve Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarına ilişkin soruya ise BBP olarak yeni kurulacak partilere "Hayırlı olsun" dediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Tek seçimlik ya da tek gayeleri birileri ile hesap kitap yaparak, Türkiye'de sırf mevcut iktidarı devirmek ya da sistemi geriye döndürmek adına çalışmalar var. Eğer bunlara alet olunursa biz bunu doğru bulmayız. Ama samimi, dürüstçe Türkiye'ye hizmet etmek adına 'Benim de bir fikrim var' diyorlarsa bize de 'Hayırlı olsun' demek düşer."