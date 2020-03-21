Destici'den Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kız kardeşini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyede bulundu.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla ayarak vefat eden kardeşi için taziyelerini bildirdi. Destici, Fikriye Dalgıç'a Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ve Dalgıç ailesine başsağlığı ve sabır diledi.



Kılıçdaroğlu'nun Miraç Kandili'ni de kutlayan Destici, yine dünyaya yayılan ve ülkemize de bulaşan salgınla ilgili de karşılıklı koruma dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu ise Destici'ye teşekkür ederek, BBP camiasının Miraç Kandili'ni kutladı. - ANKARA