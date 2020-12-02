Destici'den Özdemir'e geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Destici'den Özdemir'e geçmiş olsun telefonu

02.12.2020 23:07
Destici'den Özdemir'e geçmiş olsun telefonu, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, Covid-19'a yakalanan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Destici, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sayın Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Nihat Özdemir, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Destici'den Özdemir'e geçmiş olsun telefonu - Son Dakika


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