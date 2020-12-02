Destici'den Özdemir'e geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, Covid-19'a yakalanan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Destici, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sayın Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi. - ANKARA