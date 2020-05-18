Destici'den

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm tedbirlerin alınarak ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek camilerde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini istedi.

Destici, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, salgın nedeniyle bu ramazanın diğerlerinden farklı olarak, aile, akraba ve arkadaşlarla iftar sofralarında buluşulamayan bir mahzunlukla geçtiğini ifade etti.

Salgına mağlup olmamak için bilim insanlarının tavsiyelerine, devletin vatandaşları korumak maksadıyla uyguladığı kurallara titizlikle riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şu çağrıda bulundu:

"Pandeminin hızının kesildiği ve normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde, vatandaşlarımızın da kahir ekseriyetinin hasretle beklediği ve bize ilettiği veçhile, bazı İslam ve Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz."

Bu günlerin rahmet, mağfiret ve bereketinin en büyük manasının, Kadir Gecesi'nin ramazan ayının içerisinde yer almasından kaynaklandığını belirten Destici, bu gecede zor günlerin atlatılması için dua edip, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması gerektiğini belirtti.

Mustafa Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam alemi ve tüm insanlık için, sağlık, huzur, barış, mutluluk, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Türkmeneli, Karabağ'a ve Myanmar'a, Batı Trakya'dan Yemen'e kadar esaret ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için de kurtuluş getirmesi dileklerimle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."