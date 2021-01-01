Destici'den Sağlar'a tepki - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP'li Fikri Sağlar'ı inanç hürriyetini, İslam'ın hükmünü ve milletimizin birliğini hedef alan sözlerinden ötürü şiddetle kınıyorum" dedi.

Dün akşam bir televizyon kanalında "Başörtülü hakimin adil olmayacağını" ve iktidara geldiklerinde ideolojik olarak diyerek hıncını ve niyetini örtme çabasıyla "başörtüsü takanlarla" mücadele edeceklerini söyleyen CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarına sert tepki gösteren BBP Genel Başkanı Destici, İnanç hürriyetini ve milletin birliğini hedef alan sözlerinden ötürü şiddetle kınadığını ifade etti.

Destici, "Fikri Sağlar'ın dilinden dökülen cümleler şunu açıkça ortaya koymuştur ki; Şahsı başta olmak üzere Türkiye'de bazıları hala başörtü başta olmak üzere inanç hürriyetine dair yasakların kaldırılmasını ve zulme varan uygulamaların sona ermesini hazmedebilmiş değil.

CHP'li Fikri Sağlar zihniyeti sahiplerinin barış, demokrasi, adalet, insan hakları, fikir-düşünce vb. hürriyetine ait söz ve talepleri ise sadece kendileri, kendileri gibi düşünüp yaşayanlar, aşırı sol örgütler, PKK'lılar, DHKPC,TİKKO militanları ve onların sözcüleri içindir" diye konuştu.

Destici açıklamasını şöyle sürdürdü: "Eeeee Fikri Efendi; Tv Halk olup, sunucu da Şirin olunca rahatça içini döktün. Lakin; Maskeniz düştü.

Gelecekle ilgili gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı. Ama şunu biliniz ki; Allah'ın inayetiyle bu aziz millet "Vatan, Millet, Din, Devlet" düşmanlarına bir daha fırsat vermeyecek. Bizim İktidarımızda ise; Sen ve senin gibiler de dahil olmak üzere, hiç bir insanımız; inancından, düşüncesinden ya da etnik kökeninden dolayı asla bir yasağa ve ayrımcılığa maruz kalmayacak.

Başı açığı-başı kapalısı, Kürdü-Türkmen'i, Alevi'si-Sünni'si, doğulusu-batılısı, bir arada refah içinde kardeşçe ve özgürce yaşayacaktır." - ANKARA