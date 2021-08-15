Destici'den sel felaketinin yaşandığı bölgeye ziyaret - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Başkanı (BBP) Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerini ziyaret etti.

BBP lideri Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde, selden zarar yerlerde incelemelerde bulundu. Destici, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılaşmanın da en kötüsünü düşünerek yapılması gerektiğini söyleyen Destici, 'Dereboylarında, su yataklarında asla yapılaşma olmamalıdır. Bozkurt ilçesinde gördük; derenin üstünde 1 katlı bina var. Bu olmamalıdır. Mühendislik faaliyetlerinde burada önem arz edecek. Buradan iyi bir ders çıkartılması, Türkiye'nin her tarafında uygulanması lazım. Bölge halkına, ülkemize, milletimize geçmiş olsun.