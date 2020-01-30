Destici'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Destici, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı'yı sendikanın genel merkezinde ziyaret etti.

Güvenlik olmadan özgürlük ve refahın olamayacağını belirten Destici, güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik görevlilerinin de hassas bir görev yürüttüğünü dile getirdi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Çağrıcı da desteklerinden dolayı Destici'ye teşekkür ederek, özel güvenlik görevlilerinin görünür olmak istediğini, haklarının iyileştirilmesini beklediklerini aktardı.

Memur-Sen Genel Başkanı, Destici'yi ziyaret etti

Destici daha sonra partisinin genel merkezinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.

Destici, BBP'nin kuruluşunun 27'inci yıl dönümü nedeniyle kendisine ziyarette bulunan Yalçın'a, Memur-Sen'in sosyal meselelerdeki duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da BBP'yi Türkiye'nin "sigorta hareketlerinden biri" olarak gördüklerini, "milli ve yerli" bu hareketin yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Destici, bir basın mensubunun, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un AP'de Türk bayrağını yırtmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu kabul edilebilir bir durum değil. Milletvekili sıfatı taşıyan bir kişinin bunu gerçekleştirmiş olması ve buna müsaade edilmiş olması sadece bir şahsın tavrı olarak görülemez, değerlendirilemez. Milletvekili sıfatı taşıması itibarıyla hem mensubu olduğu partiyi hem de Yunanistan'ı ve hükümetini de bağlar."

Yunanistan hükümeti ve meclisinin Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirten Destici, "Biz bu eylemi kınıyoruz. Bizim bayrağımız şerefimizdir onurumuzdur, istiklalimizin, istikbalimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Dolayısıyla Türk bayrağına yapılan saldırıyı istiklalimize, istikbalimize, şerefimize, onurumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Yunan hükümetinden gereğini yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.