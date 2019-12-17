Destici'den Türk-İş'e destek ziyareti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ederek asgari ücret görüşmeleriyle ilgili destek verdi.



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, BBP Genel Başkan yardımcıları Ali Keser ve Tevfik Eren ile Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı da yer aldı.



Atalay, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme toplantısının üçüncüsünün bugün TİSK ev sahipliğinde gerçekleşeceğini aktararak, "Bu ücret ile 10 gün hayatınızı idame ettiremezsiniz. Burada her noktada DİSK ve Hak-İş'in görüşlerini alıp ona göre hareket ediyoruz. Açlık sınırı var, yoksulluk sınırı, yaşam maliyeti var. Biz bu yaşam maliyetinin üstünde bir pazarlıkta arkadaşlarımız görüş bildirsinler istiyoruz. Asgari ücretliden vergi almamamız lazım" dedi.



Öte yandan BBP'nin Türk-İş'in her sıkıntılı gününde yanlarında olduğunu söyleyen Atalay, Destici'ye teşekkürlerini iletti.



Destici ise BBP olarak Türk-İş ile dayanışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Şu anda TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cuma günü inşallah tamamlanacak. Bütçedeki önemli bir oran hala faiz giderlerine ayrılıyor. Bir diğer husus vergi meselesi. Fakir, zengin, orta sınıf fark etmeden eşit alınan ama bize göre adil olmayan vergiler. Bir diğer husus gelir dağılımındaki adaletsizlik. Bütçede gelir ya da gider oranına göre bütün kesimlere bunun adil olarak dağıtılması lazım. Bütçede bir önceki yıla göre büyüme oranına baktığımız zaman yüzde 22,5 dolayısıyla biz diyoruz ki en az bu yüzde 22,5'in çalışan kesimlere, asgari ücretlilere yansıtılması lazım ki bütçeden öncelikle geliri düşük olan kesimler pay alsın. Bu hesap üzerinden geçen sene giderek 2 bin 20 lirayı daha sizin görüşmeler tamamlanmadan bütçedeki konuşmamda dile getirmiştim. İnşallah bu sene de bütçedeki büyüme oranına göre bir artış yapılır. Bu rakama göre de çıkan şey bizim hesabımıza göre 2 bin 475 lira. İnşallah bunun altında olmaz diye bekliyorum. İnsanların alın terinin karşılığını almasını istiyoruz" diye konuştu. Destici, kıdem tazminatı konusunda da destek verdiklerini vurguladı.



Görüşmenin sonunda Atalay; Destici'nin, özelleştirilen şeker fabrikalarının şu anki durumu ve şeker fabrikalarına işçi alımı konularıyla ilgilenmesini rica etti. - ANKARA