Destici'den Türk-İş'e ziyaret - Son Dakika

Destici'den Türk-İş'e ziyaret

29.12.2020 15:49
Destici'den Türk-İş'e ziyaret, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret görüşmelerindeki sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret görüşmelerindeki sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor. İşçi haklarının korunması, sözlerinin ve taleplerinin karşılık bulacağı bir yapıya kavuşturulmasını arzu ediyoruz." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret eden Destici, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret görüşmeleri başladığı andan itibaren bütçedeki artış oranının göz önünde bulundurulmasını, asgari ücretlilerden vergi alınmamasını istediklerini dile getirdi.

Destici, Türk-İş'in ülkenin zor süreçlerden geçtiği zamanlarda sağduyulu davranarak devletinin ve milletinin yanında saf tuttuğuna dikkati çekerek, "Türk-İş'in telafuz ettiği 3 bin lira ve üstü çok makul ve karşılanabilir bir rakamdır. Şu anda açıklanan rakam ne işçiyi ne de kamuoyunun geri kalan kısmını tatmin etmiştir. Dolayısıyla bunun bir hal çaresine bakılması lazımdır. En azından 3 bin lira rakamının üzerine işçiden kesilen vergi işçiye verilerek bu sağlanabilir." diye konuştu.

"Dolaylı vergiler oranı çok yüksek"

Asgari ücretli işçilere yönelik uygulanan vergi kesintileri ile ilgili kanun teklifi hazırlayıp TBMM'ye sunabileceklerini ifade eden Destici, Türk-İş'in vergi dilimlerinin düzenlenmesiyle ilgili görüşlerinin tamamına katıldığını belirtti.

Destici, şöyle devam etti:

"Ocak ayında 4 bin lira alan bir işçi Aralık ayında 3 bin 400 lira almamalıdır. Yani işçi, Ocak ayında hangi maaşla başlamışsa Aralık ayında da aynı maaşı alması lazımdır. Fiyatlar geriye mi geliyor ki işçinin 4 bin lirası 3 bin 400 liraya düşüyor. Bu aslında trajikomik bir şeydir. Asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Genel vergi sisteminde düzeltilmesi gerekenler var. Örneğin dolaylı vergiler oranı çok yüksektir. Mesela asgari ücret artışıyla birlikte asgari ücretli de bundan çok etkilenecek. Dolayısıyla asla meydan bırakılmamalı ve iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünüyorum."

Asgari ücret görüşmelerinde yeni bir yöntem arayışına gidilmesi gerektiğine de işaret eden Destici, "Mesela memur zamları enflasyona endeksleniyor ve üzerine refah payı veriliyor ya da bizim dediğimiz gibi bütçedeki gider kalemlerinin artışına göre bir oran verilip bunun üzerine bir refah payı eklenmelidir. İşçi lehine dengenin kurulması lazım. Asgari ücret görüşmelerindeki sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor. Burada işçi haklarının korunması, sözlerinin ve taleplerinin karşılık bulacağı bir yapıya kavuşturulmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"3 bin lira kamuoyunu tebessüm ettirecek bir rakamdı"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise asgari ücret görüşmelerinde söz hakkı olan 15 kişilik yapı içerisinde işçilerin 5 temsilcisinin yer aldığını hatırlatarak, son 40 yıldır yapılan görüşmelerde 4 kez anlaşma sağlandığını aktardı.

Asgari ücret rakamı olarak kırmızı çizgilerinin 3 bin lira olduğunun altını çizen Atalay, "Şimdi gelinen rakam 2 bin 825 lira oldu. Yani 3 bin lira kamuoyunun büyük bir bölümünü tebessüm ettirecek bir rakamdı, olmadı. Orada da sayımız yetmedi. Biz orada 5 kişiyiz. İşveren ile hükümet bir olunca istedikleri kararları alma imkanları var. Şimdi bu ücret başında başlangıç ücretiydi. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, 7 milyon civarında olan asgari ücretlinin yüzde 80'inin bu ücretle geçinemediğini aktararak "İşçilerin Ocak ayında aldığı ücretleri Aralık ayında alamıyoruz. 4 bin lira Ocak ayında alan işçi, Aralık ayında 3 bin 400 lira civarında bir ücret alıyor. Bu vergi sistemi ile ilgili düzenleme yapılarak az alandan az, çok alandan çok almak lazım. " diye konuştu.

Asgari Ücret, Türk İş, Vergi, İşçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici'den Türk-İş'e ziyaret - Son Dakika


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