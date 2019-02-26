Son Dakika Haberleri: Destici'den Yargıtay Başkanı Cirit'e Ziyaret

Destici'den Yargıtay Başkanı Cirit'e Ziyaret

48 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Rüştü Cirit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Destici'den Yargıtay Başkanı Cirit'e Ziyaret, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Rüştü Cirit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yargıtay Başkanlığı makamında basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, göreve yeniden seçilen Cirit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin süren soruşturma ve dava süreçlerini hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında da 9 üst düzey kamu görevlisi ile ilgili bir soruşturma sürmekteydi. Bu soruşturmayla ilgili daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmişti. Fakat avukatlarımızla, Adalet Bakanlığımızla da görüşerek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kamu yararına bozulmasını istedik ki bu olağanüstü bir yoldu. Sağolsunlar Adalet Bakanlığımız bu yolu kullandı ve buradaki takipsizliğin kamu yararına bozulmasını istedi. Daha sonra da Yargıtay Ceza Genel Kurulu toplanarak kamu yararına bozdu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız da geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tekrar soruşturma yapıldı ve şu anda Yargıtay 5. Dairede dava açıldı. İnşallah çok kısa zamanda iddianame kabul edilir ve dava edilmeye başlarlar."

Destici, Kahramanmaraş ve diğer yerlerdeki bütün dosyaların ve soruşturmaların burada birleştirilmesini, bu sürecin en üst düzeyde soruşturularak aydınlığa kavuşturulmasını ve bu konuda hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanların hukuk önüne çıkarılmasını beklediklerini vurguladı.

Bu konuda Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda olaya tamamıyla vakıf olduğunu aktaran Destici, "İnşallah önümüzdeki günler, bu sürecin aydınlatıldığı günler olacak diye ümit ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Yargıtay, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Sağlık Bakanı Koca'dan Yerel Seçim Çağrısı: Kırgınlıkları Bir Kenara Atıp Sandığa Gidin

Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:39:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Destici'den Yargıtay Başkanı Cirit'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]