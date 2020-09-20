Destici'den Yunan gazetesinin manşetine tepki - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BB) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi. Destici, "Bunu lanetliyorum ve misliyle kendilerine iade ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenen söz, Türk devletine ve milletine söylenmiştir" dedi.

BBP lideri Destici, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda düzenlenen Ankara İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Destici, Türkiye sınırları içinde ve dışında yürütülen operasyonlara katılan güvenlik güçlerine başarılar diledi. Devletin hem içeride hem dışarıda terörle mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Destici, terörün tüm unsurlarına karşı topyekün verilen bu mücadelede sonuna kadar Mehmetçiğin, polislerin, korucuların ve devletin yanında olduklarını vurguladı.