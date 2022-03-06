Destici Devletin akaryakıtta vergiden vazgeçmesi gerekiyor - Son Dakika
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Destici Devletin akaryakıtta vergiden vazgeçmesi gerekiyor

06.03.2022 15:24
Destici Devletin akaryakıtta vergiden vazgeçmesi gerekiyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi. Bunun içindeki ÖTV ya da KDV de aynı oranda artıyor. Devletin burada bu vergiden vazgeçmesi gerekiyor. Bu yüksek orandaki vergi kabul edilebilir değildir" dedi.

BBP Lideri Destici, partisinin Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Genişletilmiş Divan Toplantısı'ndan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu belirterek, "BPP, 30 yıllık bir siyasi parti. Siyasi tecrübesi çok yüksek, Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Çok tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık bu kadroların hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) daha güçlü bir şekilde yer edinmesi hem de Türkiye'nin yönetiminde artık daha güçlü bir şekilde var olması bir zarurettir" dedi.

'AYÇİÇEĞİ SOĞANIN DURUMUNA DÜŞEBİLİR'

Yıllardır tarıma ve çiftçiye gereken desteğin sağlanmasını istediklerini hatırlatan Destici, tarımda en önemli konunun planlama olduğunu belirterek, "Şimdi en son konuşulan konulardan bir tanesi ayçiçek yağı oldu. Türkiye kendine yetecek ve ayçiçek üretebilecek araziye sahip. Buradaki tek problem planlamadan kaynaklanıyor. Belki de göreceksiniz, seneye o kadar fazla ayçiçek ekilecek ki belki de ayçiçek elde kalacak. Aynı soğanın durumuna düşebilir. Bunun içindir ki burada en önemlisi planlama. Biz öncelikle kendi halkımıza yetecek kadar gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmeliyiz. Sonrası ithalatla ilgili planlanmalı. Buğdayı, arpayı, mercimeği, nohutu, ayçiçeğini üretebiliriz. Türkiye'nin bu kapasitesi var. Aynı ürün A marketinde 20 lira, B marketinde 28 lira, başka markette 40 lira. Bu böyle olamaz. Buna Ticaret Bakanlığı'mızın, hükümetin, belediyelerin göz yummaması lazım" diye konuştu.

'DEVLETİN AKARYAKITTA VERGİDEN VAZGEÇMESİ GEREKİYOR'

Destici, benzin ve mazota gelen zamlarla ilgili de, "Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi. Bunun içindeki ÖTV ya da KDV de aynı oranda artıyor. Diyelim ki devletin aldığı KDV ya da ÖTV; akaryakıt fiyatı 10 lira iken eğer bunun üzerinden 2 lira vergi alıyorsa 20 lira olduğunda 4 liraya çıkıyor ya da yüzde 18 olan KDV 20 lira olunca 3,60 lira oluyor. 3,60 lira KDV, 4 lira da ÖTV yani bunun 7 lira 60 kuruşunun üzerinde bir bedel vergi olarak gidiyor. Devletin burada bu vergiden vazgeçmesi gerekiyor. Bu yüksek orandaki vergi kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Akaryakıt, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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