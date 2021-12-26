DESTİCİ DEVLETTEN ALDIĞIN PARAYLA BİR ELİN YAĞDA, BİR ELİN BALDA YAŞAYAMAZSIN - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifak üyelerinin hazineden aldıkları 650 milyon TL'yi devlete bağışlamaları için çağrıda bulunarak, Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin ziyaretleri kapsamında partisinin Erdemli İlçe Kongresi'ne katıldı. Destici burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'na tepki gösterdi. Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifak üyeleri, eğer samimi ise devletten haksız olarak aldıkları, tabii ki bunun içinde başka siyasi partiler de var. Devlet bu kadar ekonomik sıkıntı çekerken, vatandaşımız zor durumdayken 5 siyasi partinin devlet hazinesinden aldığı 650 milyon TL'yi bu yıl hazineden almayın. Cebinizden karşıladığınız değil, devletten aldığınız parayı bağışlayın. Siz bunları yapmazsanız sizin samimi olduğunuza inanmıyoruz. Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın. Sizin söylemleriniz palavradan başka bir şey değildir. Samimiyseniz bırakın o parayı devlete. Bırakmıyorsanız samimi değilsiniz dedi.

'FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI DURDURULMALI'

Döviz kuru düşüşünün ardından yaşananlara da değinen Destici, Son zamanlarda dolar kurunu fırsat bilen, bütün ürünlere zam yapan firmalar artık Dolar kuru düştüğüne göre fiyatları da düşürmelidirler. Dolar arttı diye fiyatları yükseltin, dolar düştüğü zaman fiyatları düşürmeyin, bunlar kabul edilir değildir. Bunlar denetlenmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Çiftçimizin üzerinde olan gübre fiyatları bir yılda 7 kat arttı. Nasıl olur da bu fiyatlar 7 kat artar Bunların en kısa sürede düzeltilmesi gerekiyor diye konuştu.