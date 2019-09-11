Son Dakika Haberleri: Destici: "(Diyarbakır anneleri) Bu anneleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum"
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Destici: "(Diyarbakır anneleri) Bu anneleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum"

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

"(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ortak bir mutabakatla ve evrensel bütün hak ve hukukun içinde yeralacağı, kimsenin ötekileştirilmeyeceği, hukukun üstünlüğünün hakim olacağı, anayasada yazdığı gibi yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde hükmedeceği, işlev göreceği bir yargı reformuna ülkemizin ihtiyacı olduğu çok açıktır"

" (Diyarbakır annelerinin oturma eylemi) Acılı annelerimizi cesaretlerinden azim ve kararlılıklarından dolayı alkışlıyorum"

Destici: (Diyarbakır anneleri) Bu anneleri tebrik ediyorum, alkışlıyorum

Büyük Birlik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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