Destici: Esad İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Esad güçleri Rusya'nın desteği ile birlikte bir taraftan İdlib'i bombalıyor, diğer tarafından İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor. Yani Türkiye'yi büyük yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışıyor" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin İdlib'deki masum insanların güvenliği için büyük bir uğraş verdiğini, 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtti. Destici, "Esad güçleri Rusya'nın desteği ile birlikte bir taraftan İdlib'i bombalıyor, diğer tarafından İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor. Yani Türkiye'yi büyük yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışıyor. Bunu yaparken Suriye Rejimi ve Rusya orada, Rusya adına vekalet savaşı veren terör gruplarıyla birlikte PKK, PYD, YPG ile iş birliği yapmaktan çekinmiyor" dedi.

'BAŞKA TÜRLÜ SÜREÇLERİN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ'

Destici, Rusya ya da Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmaların Suriye'deki masumlara bir faydasının olmadığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Sahada ne kadar varsanız, sözünüz ve ağırlığınız o kadar oluyor. Bakın, Afrin konuşuluyor mu? Konuşulmuyor, çünkü orada kesin bir zafer var. Ama bugün İdlib'ten çekilirseniz, yarın Afrin'i de konuşurlar. Onun için çekilmeyeceğiz, sahada gereğini yapacağız. Gerekiyorsa belli bir müddet masayı dağıtacağız, masaya oturmayacağız. Sahada işimizi göreceğiz. Bütün girmemiz gereken yerlere gireceğiz, halletmemiz gereken meseleleri halledeceğiz. Ondan sonra da 'buyurun, ne demiştiniz, kaldığımız yerden devam edelim' diyeceğiz. Başka türlü biz bu süreçlerin üstesinden gelemeyiz."