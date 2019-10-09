Son Dakika Haberleri: Destici : "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Kuklaları bertaraf ederiz, kuklacıları da hedef almalıyız"
Son Dakika Güncel Destici : '(Fırat'ın doğusuna operasyon) Kuklaları bertaraf ederiz, kuklacıları da hedef almalıyız'

Destici : "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Kuklaları bertaraf ederiz, kuklacıları da hedef almalıyız"

14 dakika önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

"(Güvenli bölge) Türkiye, ABD ile bu bölgenin çalışmalarını aylardır hatta yıllardır yürütüyor. Ama oyalamadan başka bir sonuçla karşılaşmadık. Artık bu hususta da kendi göbeğimizi kendimizin kesmemiz gerektiği noktasına geldik"

"Hedef sadece kuklalar olursa bu kuklaları bertaraf ederiz. Yarın başka kuklalarla karşımıza çıkarlar. Onun için biz burada kuklacıyı da hedef almalıyız, kuklacıları da hedef almalıyız"

Destici : (Fırat'ın doğusuna operasyon) Kuklaları bertaraf ederiz, kuklacıları da hedef almalıyız

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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