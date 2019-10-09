Destici : "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Kuklaları bertaraf ederiz, kuklacıları da hedef almalıyız"
14 dakika önce
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:08 Kaynak: AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
"(Güvenli bölge) Türkiye, ABD ile bu bölgenin çalışmalarını aylardır hatta yıllardır yürütüyor. Ama oyalamadan başka bir sonuçla karşılaşmadık. Artık bu hususta da kendi göbeğimizi kendimizin kesmemiz gerektiği noktasına geldik"
"Hedef sadece kuklalar olursa bu kuklaları bertaraf ederiz. Yarın başka kuklalarla karşımıza çıkarlar. Onun için biz burada kuklacıyı da hedef almalıyız, kuklacıları da hedef almalıyız"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı İkbal Gürpınar'dan 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu yorumu: Eşi Hristiyansa evliliği caiz değil! Mevlüt Erdinç'ten Ersun Yanal'a: Yedek kalmaktan memnun değilim HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım