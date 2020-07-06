Destici: Gelibolu'da yanan orman değil ciğerlerimizdir - Son Dakika

Destici: Gelibolu'da yanan orman değil ciğerlerimizdir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gelibolu'da yanan sadece ormanlarımız değil ciğerlerimizdir.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Gelibolu'da yanan sadece ormanlarımız değil ciğerlerimizdir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere'de çıkan orman yangını ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Destici, "Çanakkale Gelibolu'da yanan sadece orman değil ciğerimizdir. Yangın'da kastı, ihmali olan kim varsa en ağır cezayı almalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak takipçisi olacağız. En büyük dileğimiz yerleşim yerlerine sıçramadan yangının biran önce kontrol altına alınması, durdurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Destici ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşarak yangınla ilgili bilgi aldığı, yangını kontrol altına ve söndürme çalışmalarında bulunan tüm ekibe başarılar dilediği öğrenildi.

Destici'nin daha sonra Küçük Anafarta Köyü Muhtarı Ahmet Tuzcuoğlu'nu da aradığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Destici: Gelibolu'da yanan orman değil ciğerlerimizdir - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 14:23 Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:28 Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
22:16
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici: Gelibolu'da yanan orman değil ciğerlerimizdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]