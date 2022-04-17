DESTİCİ GIDA FIRSATÇILARINA EN YÜKSEK DÜZEYDE PARA CEZASI VERİLMELİ - Son Dakika
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DESTİCİ GIDA FIRSATÇILARINA EN YÜKSEK DÜZEYDE PARA CEZASI VERİLMELİ

17.04.2022 12:02

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sebze ve meyve başta olmak üzere bazı gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fırsatçılar, günü fırsat bilerek maalesef halkın alım gücünü daha da zorlaştırmaktadır.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sebze ve meyve başta olmak üzere bazı gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fırsatçılar, günü fırsat bilerek maalesef halkın alım gücünü daha da zorlaştırmaktadır. Bazı ürünleri değerinin çok üstünde pazarlamakta ya da satmaktadır. Bu fırsatçılığı, karaborsacılığı, soygunculuğu yapanlara öncelikle yüksek düzeyde para cezası verilmeli dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da partisinin bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada partililerine seslenen Destici, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Gıda fiyatlarının yükselmesine neden olan fırsatçılara en yüksek para cezasının verilmesi gerektiğini belirten Destici, şunları söyledi

"Devlet, elindeki tüm imkanları vatandaşı için kullanmalı ve vatandaşına akaryakıt başta olmak üzere, temel gıda maddeleri ve ihtiyaç maddelerini ucuza alacak çözümleri bir an önce üretmeli ve bunları bir an önce hayata geçirmelidir. Burada fahiş zamlardan en çok dikkat çekenlerin başında sebze ve meyveler gelmektedir. Buradan ne üretici memnundur, ne tüketici memnundur. Maalesef arada sebze ve meyve başta olmak üzere bazı gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fırsatçılar, günü fırsat bilerek maalesef halkın alım gücünü daha da zorlaştırmaktadır. Bazı ürünleri değerinin çok üstünde pazarlamakta ya da satmaktadır. Bu fırsatçılığı, karaborsacılığı, soygunculuğu yapanlara öncelikle yüksek düzeyde para cezası verilmeli. Yine mi yapıyor, o zaman iş yerini kapatacaksınız. Bir daha açamayacak. Hukuk gerekli cezayı verecek.

'FİLİSTİN'DE ZULÜM DEVAM EDİYOR'

Destici, Filistin'de yaşanan saldırıya değinerek, "Filistin'de de zulüm devam ediyor. Ne hikmetse her Ramazan'da siyonist İsrail, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara zulmediyor, saldırıyor, katlediyor ve şehit ediyor. İsrail'in bu alçak ve kahpe saldırılarını kınıyor, reddediyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aynen Doğu Türkistan davası gibi Filistin davası da bizim davamızdır" dedi.

Destici, Çin'in işgali altında zulme, katliama, soykırıma ve asimilasyona tabi tutuluyorlar. Onları da unutmuyoruz. Bu mübarek ramazan ayında onların her daim kalbimizde olduğunu, Doğu Türkistan davasının her Türk ve Müslüman'ın davası olduğunu bir kere daha ifade ediyorum diye konuştu.

DESTİCİ GIDA FIRSATÇILARINA EN YÜKSEK DÜZEYDE PARA CEZASI VERİLMELİ
DESTİCİ GIDA FIRSATÇILARINA EN YÜKSEK DÜZEYDE PARA CEZASI VERİLMELİ
DESTİCİ GIDA FIRSATÇILARINA EN YÜKSEK DÜZEYDE PARA CEZASI VERİLMELİ

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Para Cezası, Filistin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DESTİCİ GIDA FIRSATÇILARINA EN YÜKSEK DÜZEYDE PARA CEZASI VERİLMELİ - Son Dakika


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