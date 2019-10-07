Destici: güvenlik güçlerimiz bölgeyi teröristlerden temizleyecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başta Türk Silahlı Kuvvetleri'miz olmak üzere güvenlik güçlerimiz, en kısa sürede inşallah harekat başlatarak hem bölgeyi teröristlerden temizleyecek hem de güvenli bölge tesis edilerek mültecilerin önemli bir bölümü o bölgeye yerleştirilecek" dedi.

BBP lideri Destici, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Destici, açıklamasında, ABD'nin olası operasyonla ilgili açıklamasına da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimiz en kısa sürede inşallah harekat başlatarak hem bölgeyi teröristlerden temizleyecek hem de güvenli bölge tesis edilerek mültecilerin önemli bir bölümü o bölgeye yerleştirilecek. ABD'den gelen; 'Harekatı erken buluyoruz, desteklemiyoruz ya da birlikte olmayacağız' açıklamalarına karşı bizim tek sözümüz; gölge etme yeter. Komuta kademesinden başlayarak harekata katılacak olan tüm güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize, özel harekatçılarımıza, şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim her daim onlarla olsun, onları korusun, mansur ve muzaffer eylesin. Desteğimiz ve dualarımız her zaman onlarladır."