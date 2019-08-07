Son Dakika Haberleri: Destici: "Hangi bedeli ödeyeceksek bugün ödeyelim"
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Destici: "Hangi bedeli ödeyeceksek bugün ödeyelim"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatması gerektiğini belirterek, "Hangi bedeli ödeyeceksek bugün ödeyelim. Çünkü yarın daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatması gerektiğini belirterek, "Hangi bedeli ödeyeceksek bugün ödeyelim. Çünkü yarın daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz." dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Doğu Türkistan'ın sık sık gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Doğu Türkistan topraklarının "işgal" edilmiş topraklar olduğunu ifade eden Destici, "O bölgeyi içine alan haritayı Çin'in toprak bütünlüğü olarak kabul edemeyiz." dedi.
Keşmir sorununa da değinen Destici, diyalog çağrılarının olumlu olduğunu ancak bunun da ötesinde Türkiye'nin net bir tavır sergileyerek Pakistan'ı sonuna kadar desteklemesi gerektiğini söyledi.
Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona dair değerlendirmelerde bulunan Destici, Türkiye'nin Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı ve Pençe harekatlarındaki gibi Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarına da operasyon başlatması gerektiğini vurguladı. Destici, "Hangi bedeli ödeyeceksek bugün ödeyelim. Çünkü yarın daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz." dedi.
ABD'nin terör örgütlerine silah vermeye devam ettiğine işaret eden Destici, "Amerika eğer müttefik ise Türkiye'yi bu konuda (Fırat'ın doğusuna operasyon) desteklemeli, hatta birlikte bir operasyonla o bölge terör örgütlerinden temizlenmelidir." diye konuştu.
Destici, hükümetle işçi sendikaları arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin ise bayramdan önce mutabakatın sağlanmasını beklediklerini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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