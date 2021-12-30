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Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir - Son Dakika

Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir

30.12.2021 15:26
Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir

Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektirBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir.

Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir. Bu çok açık ve nettir. Onlarla kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'da otelde düzenlenen '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 2021'de yaşanan bazı olayları anımsatan Destici, bunlardan birinin de ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin Osman Kavala üzerinden yaptığı açıklama olduğunu belirtti. Destici, "Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşunun ardından geri adım attılar. Yaptıkları hadsizliği unutmuyoruz. Ben şahsen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı terazinin aynı kefesinde konumlandırmıyorum. Demirtaş bir teröristtir. Terör örgütünün bir elamanı ve uzantısıdır" diye konuştu.

Ekonomideki gelişmelerin, milletin canını yaktığını söyleyen Destici, "Hala yakmaya devam ediyor ancak bu konuda da siyasette ikiyüzlülük yapıldı. 'Dolar 20'lere çıkacak' diye milleti dolar almaya teşvik ettiler. Öbür taraftan da el ovuşturdular. Dolar düşünce de ilk afalladılar daha sonra da milleti döviz almaya çağırdılar. Hazineden yardım alan özellikle CHP ve İYİ Parti'ye sesleniyorum; niye siz hiç fedakarlık yapmıyorsunuz, niye sizin harcamalarınızda bir lira geri gidiş yok? Biz savurganlığın her türlüsüne karşıyız. Hazineden yardım alan partilerin kasalarında yüzlerce trilyon para var ve devlet 10 Ocak'a kadar bunların hesabına 645 trilyon daha koyacak. Benim itirazı bunadır" dedi. 'DELİLLERİ VARSA YARGIYA BAŞVURSUNLAR'    BBP lideri Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefon dinleme' iddiasına ilişkin ise "Devletin siyasi parti genel başkanlarını dinlediklerini düşünmüyorum. Dinlemelerini de yanlış buluyorum. Eğer böyle bir dinleme varsa bunu doğru bulmuyorum. Hiçbir insanın özel hayatına girilemez. Bir mahkeme veya savcılık kararı olmadan kimse dinlenemez. Ben bu iddiaların temelsiz ve gerçek olmadığını düşünüyorum. Sadece algı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili ellerinde bir belge varsa yargıya başvurmaları lazım. Ben dinlendiğimi düşünsem gider bunu yaparım" diye konuştu. 'HDP, PKK'NIN PARTİSİDİR'Destici, Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmaması ile ilgili olarak da "Milli Eğitim Bakanı'mız benim tanıdığım kadarıyla çok aklı başında biridir. Büyük bir gayretle eğitimi daha iyi hale getirmek için uğraşıyor. Mülakatlar ile ilgili ise 2018 yılından bugüne kadar benim bildiğim öğretmen mülakatlarında yarım puan bile oynanmadı. Niye seçim yaklaşınca bunları konuşmaya başladılar? Buralarda ben çözüm aradıklarını düşünmüyorum. Siyaset yapıyorlar. Ben Kemal beyin iyi bir inceleme yaptıktan sonra randevu almasını ve daha sonra açıklama yapmasını şahsen öneririm. HDP ile olan ilişkilerine gelecek olursak HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir. Bu çok açık ve nettir. Onlarla kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir. Seçim yaklaştıkça HDP ile görünme durumunda kaldılar çünkü HDP bunu istiyor" dedi.'BU İZMİR BELEDİYESİ İÇİN DE GEÇERLİ'BBP lideri Destici, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu gerekçesiyle teftiş başlatılmasıyla ilgili anormal durum olmadığını söyledi. İddia varsa bakanlığın bunu sorgulayabileceğini belirten Destici, şöyle konuştu: "Burada direkt belediye başkanına açılmış bir soruşturma yok. Bu işe alımlarla ilgili var. Yönetici kadrosunu çıkarsınlar, kaç tanesi HDP kontenjanından gelmiş görünür. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. Bir inceleme yapılsa bunlar da ortaya çıkar. HDP listelerinden işçi alındığı kesindir. 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım' diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15 bin kişiyi işten çıkardığını öğrenmiş olduk. Bu işçilerin bağlı olduğu sendikada Hak-İş Konfederasyonu'dur. Hak-İş Genel Başkanı, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Kendisi de ona randevu vermedi. Demek ki randevu verilemiyormuş."Mustafa Destici, konuşmasının sonunda gelen soru üzerine, partisinin bir sonraki seçimde kendi logosu ve adayları ile yer alacağını belirtti.

Görüntü dökümü: Destici'nin konuşması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir
Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir
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Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir - Son Dakika


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