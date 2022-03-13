BBP Genel Başkanı Destici'den Tıp Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi, bu konudaki cezaların artırılması, yasalarda suçluların lehine kullanılan boşlukların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kovid-19 salgınının tüm dünyada neden olduğu kitlesel ölümlerin yanında, sosyal hayatı ve ekonomileri, sarsıcı bir şiddetle etkilemeye devam ettiğini anlattı.

Bölgede savaşların, başta göçler ve ekonomik sarsıntılar olmak üzere savaşlara bağlı olağanüstü şartların baskısının hayatın her alanında, yıpratıcı bir tesirle hissedildiğine işaret eden Destici, bu zor günlerin, diğer devlet ve milletlere göre kıyaslanmayacak ölçüde güvenle atlatılmasının en önemli unsurlarından birinin hiç şüphesiz sağlık çalışanları ve onların fedakarlıkları olduğunu vurguladı.

İktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi partilere düşen görevler ve sorumluklar bulunduğunu belirten Destici, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının önlenmesi gerekiyor. Gerçekleşen çirkin saldırıların, sağlık çalışanlarımızla birlikte tüm vatandaşlarımızın vicdanında ağır yaralara neden olduğunu unutmamalıyız. Muhakkak, bu tip suçların engellenmesi için cezaları artırmamız, yasalarda suçluların lehine kullanılan boşlukları gidermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi yetişmiş-yetiştirilmiş hiçbir bireyimizi kaybetme lüksümüz yoktur"

Hekimlik mesleğinin ömür boyu devam eden bir öğrenme süreciyle yürütülebildiğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Hekimlerimiz, verdikleri emek ve milletimize sağladıkları katkıyla orantılı ücretlere ve özlük haklarına sahip olmalı, hekimlerimiz kendilerine verilen emeğin, kendilerine duyulan güvenin ve milletimizin geleceğine duydukları bağlılıklarının şuuruyla milletimize hizmet etme konusunda ısrarlı olmalı, devletimiz de hekimlerimizin, gelecek kaygısı duymadan, huzurla görev yapabilmeleri için üzerine düşen fedakarlığı yapmalı, bütçeden hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına daha fazla payı ayırmalıdır ve en önemlisi, hekimlerimizin düşünceleri ve talepleri ciddiyetle dikkate alınmalı, sağlık hizmetleri alanında yaşanan problemlerin çözümüne, hekimlerimizin katkı sağlamasına imkan tanınmalıdır. Bizim ülke olarak hekimlerimiz başta olmak üzere iyi yetişmiş-yetiştirilmiş hiçbir bireyimizi kaybetme lüksümüz yoktur."

"Tabipler Birliği'nin konuyu siyaset malzemesi yapmaya çalışmasına üzüntüyle şahit oluyoruz"

Destici, tüm bu tartışmaların içinde Türk Tabipleri Birliği'nin, "mesleğin ve meslek mensuplarının yaşadığı problemlerin çözümüne katkı sağlamak yerine, konuyu siyaset malzemesi yapmaya çalıştığını" ifade ederek, "İçinde Tabipler Birliği'nin de olduğu bazı meslek kuruluşlarının yöneticilerinin, yürütmekle yükümlü oldukları asli görevleri yerine, ülkemize ve milletimize düşmanlık etmeyi görev edinmiş odakların sözcülüğünü üstlenmeye çalışmalarının, konunun dışında ve müstakilen, Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, görevleri başında ve salgın sürecinde kaybedilen tüm sağlık çalışanlarını rahmetle ve şükranla andı.