Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye ile Rusya'nın İdlib'deki Durumu İstikrara Kavuşturma Mutabakatı"na ilişkin, "İnşallah bu ateşkes sonuna kadar gider. Suriye'de kesin çözüm sağlanana kadar gider. İç savaş bitene kadar gider. Bütün beklentimiz budur." dedi.

Destici, Kayseri'nin Develi ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Destici, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

"Türkiye ile Rusya'nın İdlib'deki Durumu İstikrara Kavuşturma Mutabakatı"na değinen Destici, "Biz Türkiye olarak niye Suriye'deyiz?" diye sordu.

Barış, ülkedeki 4 milyon göçmenin tekrar kendi memleketlerine dönmeleri ve yeni göç dalgası ile karşı karşıya kalmamak için Suriye'de olduklarını belirten Destici, şunları söyledi:

"Suriye topraklarından iç savaştan sonra ülkemize yönelik çok saldırılar oldu. Bu saldırıları yok etmek için oradayız. Kim ne derse desin Suriye'de iç savaş tamamen bitip nihayi bir sonuç alınana kadar da Suriye'de olmak durumundayız. Nüfusu 21 milyondan 6-7 milyonlara düşürülmüş. Tamamen kendi kafalarında bir demografik yapıyla Suriye'nin kuzeyinde de PKK'ya bir terör devleti kurdurarak yeni bir Suriye hayalleri var. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz. Bu, Türkiye için Türk milleti için çok büyük tehdittir."

Rusya'nın Soçi Mutabakatı ve Astana Muhtırasına sadık kalmadığına dikkati çeken Destici, "Esed rejimi ile birlikte bizim Mehmetçiklerimize saldırmıştır. Bu hava saldırısını gerçekleştiren uçakların arasında inanıyorum ki Rus uçakları da vardı. Bugün ziyaret ettiğimiz şehidimiz Ali'nin şehadetinde onların da parmağı var, bütün İdlib şehitlerimizin olduğu gibi. Bir kere bunu bileceğiz. İki, Rusya'ya güvenilmeyeceğini de bileceğiz." diye konuştu.

"İdlib'deki 4 milyon insan da nefes alacak"

Dün akşam anlaşıldığını ve bir mutabakat imzalandığını anımsatan Destici, Rusya'nın buna sonuna kadar sadık kalacağını düşünmediğini aktardı.

Kendi menfaatine aykırı bir durum geliştiğinde 27 Şubat benzeri hadiselerle karşı karşıya kalabileceklerine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Onun için tedbirli olmak zorundayız. Öbür taraftan elbette ki anlaşma, ateşkes iyi bir şeydir. Ateşkes sağlanmıştır. Şu anda sadece bizim askerlerimiz değil, oradaki 4 milyon sivil de saldırılardan kurtulmuşlardır. Ölümleri sona ermiştir. İnşallah bu ateşkes sonuna kadar gider. Suriye'de kesin çözüm sağlanana kadar gider. İç savaş bitene kadar gider. Bütün beklentimiz budur. Ateşkesin dışındaki diğer maddelerle ilgili farklı yorumlar olabilir, ben bunları teferruat olarak görüyorum. Esas önemli olan ateşkesin sağlanmış olmasıdır ve bundan sonra iş ne kadar sürecektir buna bakmak lazım. Yoksa ateşkesle birlikte Türkiye bütün istediklerini alamamıştır ama bir noktada istediğini almıştır. Rusya bu anlamda istediğini almıştır. Esed rejimi, oradaki bütün gruplara baktığımız zaman herkes için bir yönü ile kazançlı, bir yönüyle kayıp içeren bir mutabakat olmuştur. En önemlisi ateşkes sağlanmış olması, Mehmetçiğimizin bu süre içinde bir saldırıya maruz kalmayacak olması, o İdlib'deki 4 milyon insan da nefes alacak. Onlar da saldırılardan kurtulacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli görüyorum. İnşallah bu önemli anlaşma, bu süreç akamete uğramaz, tekrar 27 Şubat gibi süreçler yaşamayız. Suriye'de tamamen iç savaş biter ve siyasi çözüm bulunana kadar da bu ateşkes devam eder. En nihayetinde bütün beklentimiz Türkiye'deki göçmenlerin de yavaş yavaş memleketlerine dönmesi."