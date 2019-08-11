Destici: "İslam topluluklarının yaşadığı yerlerde maalesef kan ve gözyaşı devam ediyor"
1 saat önce
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Taceddin Dergahı'nda kıldı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Taceddin Dergahı'nda kıldı. Destici namazın ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. -2- Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:56 Kaynak: AA
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