Destici, Kazakiskanlı öğrencilerle Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Destici, Kazakiskanlı öğrencilerle Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Destici, Kazakiskanlı öğrencilerle Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerle birlikte partisinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Destici, Kazakiskanlı öğrencilerle Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerle birlikte partisinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi Kazakistan Öğrenci Topluluğundan bir grup, Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında dua etti.

Ziyaretleri sebebiyle öğrencilere teşekkür eden Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını Türk-İslam dünyasının birlik ve kalkınması ile gelişmesine adadığını söyledi.

Öğrenci topluluğunun başkanı Zhantore Shalabay (Cantöre Şalabay) ise merhum Yazıcıoğlu'nun Türk dünyasına verdiği önem ve katkılarına değinerek, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ziyaretine gelmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Grup daha sonra Destici ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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