Destici: "Kendine dair hiçbir hesabı olmadı, her adımını ülkesine, milletine, inançlarına ve duyduğu sevdayla attı" - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, düzenlenen etkinlikte anıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla Yazıcıoğlu ile yaşamını yitiren Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş için Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda anma etkinliği düzenlendi. Programın başında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiri, sela ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, mesajında, şehadetinin 13'üncü seneidevriyesinde Yazıcıoğlu'nu bir kez daha rahmet ve özlemle yad ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Muhsin Yazıcıoğlu, doğruluktan ayrılmayan, hak bildiği yolda tek başına kalsa bile yürümekten çekinmeyen, yüreği daima ülkesi ve milleti için çarpan yiğit, mert, karakter abidesi bir kardeşimizdi. Muhsin kardeşim, siyasi hayatı boyunca samimiyeti, cesareti ve milli irade için verdiği kararlı mücadelenin yanı sıra darbecilere karşı sergilediği dik ve tavizsiz duruşuyla da milletimizin gönlünde taht kurmuştur."

Erdoğan, şehadetinin üzerinden geçen 13 yıla rağmen milletin Yazıcıoğlu'nu hep minnet duygularıyla hatırlamasını, ona karşı duyulan sevgi ve teveccühün işaretleri olarak gördüğünü aktararak "Rabb'im, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rahmetliyle, merhametiyle muamele etsin diyorum." ifadesini kullandı.

"Politik gerçekliklere göre karar vermedi"

BBP Genel Başkanı Destici de yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'yla beraber hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek yarın Sivas, pazar günü İstanbul ve bir hafta boyunca tüm il ve ilçelerde anma etkinlikleri yapılacağını bildirdi. Yazıcıoğlu'nun hiçbir zaman fayda-zarar hesabına veya politik gerçekliklere göre karar vermediğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Şehit Muhsin Yazıcıoğlu profesyonel bir siyasetçi değildi. Bunu, onun hatırasına hakaret sayarız. Zaman içinde onun bu duruşunu bir eksiklik olarak değerlendirenler oldu. Biz arkadaşları, kardeşleri her kararını vicdanına, imanına ve ahlakına göre verdiğine şahitlik ederiz. Kendine dair hiçbir hesabı olmadı. Her adımını ülkesine, milletine, inançlarına ve duyduğu sevdayla attı. Hep hatırladığımız bir şey var. O şöyle seslenmişti milletine, 'Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay-yıldızlı al bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var, başını örten ile açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum.' Onun bunu söylediğinde biliyorsunuz Türkiye'de başörtüsü zulmü vardı ve kız öğrenciler sadece başlarında Allah'ın emri olan örtü olduğu için ya okuldan atılıyor ya da zorla başları açtırılıyordu. Ama elhamdülillah bugün işte başı açıkla, başörtülü yan yana okuyor ve neymiş, kıyamet de kopmuyor, laiklik de elden gitmiyor."

"Kendine ait çıkarları hiçbir zaman olmadı"

Destici, Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca doğruluğun bedelini ödemeye razı olduğunu, bunu bilerek yaşadığını ve geri adım atmadığını vurgulayarak, "Hiçbir sermaye grubu, çıkar odağı, yabancı güç, gayrimeşru faaliyetle yan yana ya da irtibatlı olmadı. Onun kendine ait çıkarları hiçbir zaman olmadı." ifadesini kullandı. Yazıcıoğlu'nun 13 yıl önce vefat ettiğini hatırlatan Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hala nadiren de olsa onun aleyhinde konuşmaya çalışan, bundan fayda sağlayacağını zanneden birilerine rastlayabiliyoruz. Hala nadiren de olsa Muhsin Yazıcıoğlu hakkında hikayeler uyduran, o hikayelerin bir yerine kendini ekleyip kendisinin de önemli olduğuna inanmaya, kendisinin de önemli olduğunu başkalarını inandırmaya çalışan, lüzumsuz, hasta ruhlu insanlara rastlayabiliyoruz. Hala nadiren de olsa Muhsin Yazıcıoğlu'yla hayatları boyunca hiç yan yana gelmedikleri, hiçbir ideali, hiçbir hedefi, hiçbir zorluğu, hiçbir acıyı paylaşmadıkları halde partilerinin afişlerinde onun ismini, fotoğraflarını kullanmaya çalışan siyaset bezirganlarına rastlayabiliyoruz. Tümünün, tüm çarpık davranışların, ayrı ayrı birer istismar olduğunu düşünüyorum."

"Davalara şehitlerin aileleriyle taraf ve müdahil olduk"

Destici, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayla ilgili açılan tüm soruşturma ve davalara, şehitlerin aileleriyle taraf ve müdahil olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Hukukun, şüphelilerin elinde olduğu ve muhataplarınızın tümünün maske taktığı şartlarda bile mücadelemizden vazgeçmedik. Sabrımız tereddütlerimizden değil, her şeyin hukuk dairesi içinde, hukuk tarafından ve hukuka uygun yürümesini istediğimizdendir. Tekraren ifade etmek istiyorum, adalet ağır ilerler ama daima hedefine varır ve inşallah biz de o hedefe varması için gereken her şeyi yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yine hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ahirete dair hesapları mahfuz tutarak, bu dünyaya ait olan her hesabın gereğini biiznillah hep birlikte yerine getireceğiz."

Yazıcıoğlu'nun davasının vatan, millet, din ve devlet davası olduğunu belirterek "Onun davası milli iradeye sahip çıkma davasıdır. Onun için 28 Şubat sürecinin o karanlık günlerinde Muhsin Yazıcıoğlu çıktı, 'Ordu Peygamber ocağıdır. Ordumuzu, askerimizi severiz lakin namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmayız.' dedi. Biz de aynısını 15 Temmuz'da yaptık." açıklamasını yaptı.

"Bu ülkenin yükselmesini adil bir bölüşümde gördü"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dostun da düşmanın da şehadetiyle Yazıcıoğlu'nun yiğit biri olduğunu ifade ederek "Siyasetin ve fikrin merkezine İslam ile yoğrulmuş ahlakı koyan ve bu ülkenin yükselmesini, herkesin doğduğu yerde doyacağı adil bir bölüşümde gören Muhsin Başkan'ı minnetle anıyorum." dedi.

Batı Trakya Türklerinin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Ahmet de Dr. Sadık Ahmet ile Yazıcıoğlu'nun ömürlerini Allah yolunda, İslam fazileti ve Türklük şuuruyla yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği Keş Dağı'ndaki anma etkinliğine canlı bağlantı yapıldı. Destici'ye, cam mozaikten oluşan Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı ve Türk bayrağının yer aldığı eser hediye edildi.

Programa, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, davetliler ve çok sayıda partili katıldı.