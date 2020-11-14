Destici: "KKTC'nin kuruluşunun 37. yıldönümü kutlu olsun" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları ile ilgili nazik davetine teşekkür eden Destici, "Ülkemiz ve tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi şartları ile Şahsımın soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle, çok arzu etmeme rağmen, davetinize icabet edemiyorum. Kıbrıs Türklüğünün, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biri olduğu düşüncesi; Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve birliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, şahsınızda Kıbrıs Türk Halkına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Enosis rüyası gören Rum katliamcılara karşı verilen mücadelede şehit olan tüm Mehmetçiklerimizi, Mücahitlerimizi, masum sivillerimizi rahmetle anıyor, başta Dr.Fazıl Küçük ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA