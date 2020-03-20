Destici: Kongrelerimiz, anma ve toplantılarımız ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Politika Destici: Kongrelerimiz, anma ve toplantılarımız ertelendi - Son Dakika

Destici: Kongrelerimiz, anma ve toplantılarımız ertelendi

6 saat önce

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yayınlanacak ikinci bir genelgeye kadar il ve ilçe kongrelerimiz, anma ve diğer tüm toplantılarımız ertelenmiştir" dedi.

Destici: Kongrelerimiz, anma ve toplantılarımız ertelendi, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yayınlanacak ikinci bir genelgeye kadar il ve ilçe kongrelerimiz, anma ve diğer tüm toplantılarımız ertelenmiştir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı yazılı açıklamada, bütün teşkilat mensuplarının ve üyelerinin, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma ile ilgili tüm tavsiyelerine azami derecede uyması gerektiğini belirtti. Destici, koronavirüsle mücadele kapsamında devletin ve diğer sivil toplum örgütlerinin kapalı ve açık toplantılarını iptal ettiğini ya da ertelediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu bağlamda, BBP genel merkezi olarak buna uygun şekilde aldığımız kararla, yayınlanacak ikinci bir genelgeye kadar il ve ilçe kongrelerimiz, anma ve diğer tüm toplantılarımız ertelenmiştir. Alınan bu karara bütün teşkilat mensuplarımızın tam anlamıyla uyması hayati bir zorunluluktur. Bu kapsamda genel merkez olarak 5 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştireceğimiz Doğu Anadolu Bölge toplantısı, 10-11-12 Nisan tarihlerinde Antalya ve Alanya'da gerçekleştirilecek. Genel istişare toplantısını ve 25 Mart'ta Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımızı ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi anmak için Ankara Tacettin Sultan Dergahında yapılacak program, daha sonrasında gerçekleştirilecek yürüyüş ve MEB Şura Salonundaki toplantı da iptal edilmiştir. Bu toplantılar, bütün dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını geçtikten sonra daha güçlü bir katılımla gerçekleştirilecektir."


Büyük Birlik Partisi, Sağlık Bakanlığı, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:36 Kaynak: DHA

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