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Destici: "Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?" - Son Dakika

Destici: "Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?"

17.07.2021 20:38

Destici: "Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?

Destici: "Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu'da basın mensupları ile bir araya geldi

ORDU - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu'da basın mensupları ile bir araya geldiği programda, köy korucularının asgari ücretin altında maaş almamaları konusundaki teklifin HDP ve CHP tarafından reddedildiğini ileri sürerek, "Bu, HDP'yi rahatsız eder çünkü HDP ve PKK bir dönem direkt olarak köy korucularını hedef aldı, onların ailelerine saldırdı ve şehit etti. HPD bundan rahatsız olur çünkü PKK'nın partisi ama bundan CHP neden rahatsız oluyor?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu'da düzenlenen toplantıda partililer ve basın mensupları ile bir araya geldi. Programda ilk olarak Rize'de yoğun yağışlar sonucu oluşan doğal afet sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Destici, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Burada açıklamalar yapan Destici, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildiğini, bunun bir zorunluluk ve mecburiyet olduğunu hatırlattı. Devletin, darbecilere ve teröristlere karşı kendi varlığını korumak zorunda olduğuna dikkat çeken Destici, "Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde süresi dolan bu OHAL'in tekrar uzatılması için bir kanun teklifi görüşülüyor. Bu kanun teklifinin içerisinde aynı zamanda köy korucularımızın yani teröristlerin ülkenin varlığına ve bütünlüğüne saldırdığı bölgelerimizde polis ve jandarmamıza yardımcı güç olarak destek olan, onlarla birlikte omuz omuza mücadeleye giren köy korucularımızın 'aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tamamlanmalı' diye bir teklif var. 2020 yılında depremden zarar gören vatandaşlarımıza ve bölgelere destek var" dedi.

"Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi rahatsız ediyor, CHP neden rahatsız oluyor?"

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), daha doğrusu PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve CHP buna komisyonda ret verdiler" diyen Destici, "Şimdi tabi biz bunu anlamakta güçlük çekmiyoruz ama bazı vatandaşlarımızın da güçlük çekmemesi adına konuşmak istiyorum. Köy korucularının aldığı ücret, HDP'yi rahatsız eder çünkü HDP ve PKK bir dönem direkt olarak köy korucularını hedef aldı, onların ailelerine saldırdı ve şehit etti. HDP bundan rahatsız olur çünkü PKK'nın partisi ama bundan CHP neden rahatsız oluyor? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatandaşımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Fındık fiyatları açıklaması

Genel Başkan Destici, Ordu ve Giresun'un fındığın merkezi olduğunu ve fındık fiyatlarının bu yıl 30 liranın altında açıklanmaması gerektiğini işaret ederek, "Biz 2 senedir fındıkta taban fiyat açıklanmadan açıklama yapıyoruz ve hemen hemen bizim açıklamalarımız sonrasında fiyatlar açıklandı. Bu sene de fındık üreticilerimiz ile yaptığımız ve partililerimizin bize verdiği bilgiler noktasında geçtiğimiz yılki fiyat artış oranını da hesaplayarak, en az yüzde 40 artışla mutlaka 30 liranın üzerinde bir fiyatın açıklanmasını beklediğimizi buradan ifade ediyorum. 30 liranın altındaki fiyat üreticiyi de memnun etmeyecektir, bu emeğin karşılığı da olmayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Maske takmayan partililere tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii, şunu da söyleyeyim, pandemi koşullarına hepimiz uymak zorundayız. Ben konuşuyorum onun içim maskem yok ama şuan isterim ki hepinizi maskesi takılı olsun. Sadece burası için değil, mesafe diye bir şey kalmamış. Mümkün olduğu kadar buna dikkat etmemiz gerekiyor ve bu konuda görevlilere yardımcı olmamız gerekiyor. Buna da en çok bizim teşkilat mensuplarının uyması gerekiyor. Bunu önceden de söyledim. Hangi teşkilat mensubumuz bu konuda hassasiyet göstermez ve uymazsa, biz çuvaldızı önce kendimize batırırız, 'bu yanlıştır' deriz ama yanlışı kim yaparsa karşısında dururuz."

Destici konuşmasının sonunda, geçtiğimiz haftalarda Ordu'da yaşanan ve BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün polis ekipleri tarafından korona virüs temaslısı olduğu gerekçesiyle ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmasını da eleştirdi.

Destici: Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?
Destici: Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?
Destici: Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?
Destici: Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?
Destici: Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici: 'Köy korucularının aldığı ücret HDP'yi ve CHP'yi neden rahatsız ediyor?' - Son Dakika


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