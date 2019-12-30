Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Politika Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz - Son Dakika

Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz

6 saat önce

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, içişlerine karışmak için ya da taraf olduğu için Libya'ya gitmiyor.

Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye, içişlerine karışmak için ya da taraf olduğu için Libya'ya gitmiyor. Libya'ya asker gönderme tezkeresine BBP olarak 'evet' diyeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Destici, partisince Mardin'de düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "En çok Kürt nüfusunun yaşadığı ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Kürtlerin en büyük devleti Türkiye'dir. Aynı şey Türkler için de geçerlidir. Türk nüfusunun yaşadığı en büyük ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Türklerin de en büyük devleti Türkiye'dir. 'Türk', 'Kürt', 'Arap', 'Çerkez', 'Boşnak' diye ayırmak doğru değildir. Ama elbette bunların varlığı herkesçe kabul edilmelidir ve bu bizim için bir zenginliktir. Öbür taraftan doğuştan gelen bütün hakları insanoğlu kullanmalıdır ve bunun önünde de hiçbir engel olmamalıdır" diye konuştu.

'YAPILAN, KANUNA UYGUNDUR'

HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan BBP lideri Destici, İçişleri Bakanlığı'nca HDP'li belediyelere terör soruşturması kapsamında yapılan görevlendirmelere de destek verdiklerini söyledi. Destici, "Kendilerini başka bir noktaya koyuyorlar. Burada belediye seçimlerinden sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi bunların içinde bazı belediyelere kayyum atandı. Peki, bunun gerekçesi neydi? Bunun gerekçesi; terörle iltisaklı olmak, terör örgütü ve teröriste yardım etmek. Şimdi bu ispatlanmamış ya da bu konuda bilgiler olmadan asla bir belediye başkanı alınıp yerine bir kayyum atanmadı ve atanmaz. Yapılan bütün işlemler tamamen kanuna ve yasaya uygun işlemlerdir" dedi.

'TEZKEREYE DESTEK VERECEĞİZ'

BBP Genel Başkanı Destici, Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini de belirterek, "Türkiye, Libya'nın içişlerine karışmak için gitmiyor ya da Libya'da taraf olduğu için gitmiyor. Bizim orada tarihimiz ve kardeşliğimiz var. Öbür taraftan Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruma adına Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kalması bizim için çok önemlidir ve hayati bir süreçtir. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan Libya'ya asker gönderme tezkeresine Büyük Birlik Partisi olarak 'evet' diyeceğiz. Çünkü biz bu kararı doğru buluyoruz" diye konuştu.


Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! İnce'den "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt - Son Dakika Haber
21:21 Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Son Dakika Haber
21:21 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika Haber
21:19 Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi - Son Dakika Haber
21:18 Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
21:05 İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Son Dakika Haber
20:31 Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:32:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]