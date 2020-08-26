Destici: Maçların seyirciyle oynanmasını erken buluyoruz - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maçların seyirciyle oynanması ile ilgili yapılan açıklamaları erken bulduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünü şanla şerefle kutladığını belirtti. Türkiye'nin bugüne kadar koronavirüs ile mücadele kapsamında elinden bütün gayretleri gösterdiğini belirten Destici, dünya genelindeki tablo incelendiğinde, Türkiye'nin pandemiyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak ön plana çıktığını kaydetti. Destici, "Alınan tedbirler, sağlık sistemimizin sağlam altyapısı, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri başta olmak üzere kamu görevlilerimizin fedakarlıkları ve gayretleri, vatandaşlarımızın duyarlılıklarıyla kısmi bir başarı sağlamış görünüyoruz ancak tehlike devam ediyor. Bu süreçte sadece devletimizin aldığı tedbirler, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tavsiyeler yetmez. Vatandaşlarımıza çok önemli sorumluluklar düşüyor. Maçların seyirciyle oynanması ile ilgili yapılan açıklamaları erken bulduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Salgın bitene ya da çok aşağı seviyelere inene kadar hiç kimsenin bu konuda hızlı ve aceleci davranmamasını buradan tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'DOĞAL AFETLERE KARŞI ÖNLEMLERİMİZİ ALMAK ZORUNDAYIZ'

Yaşanan son sel felaketinin ardından tabiatla ilişkinin ve tabiata karşı davranışların muhasebesinin tekrar yapılması gerektiğini kaydeden Destici, "Doğayla savaşmamalıyız. Doğaya, ona zarar vermeden uyum sağlamalıyız. Son yıllarda gördük ki maalesef birtakım kazançlar için doğanın belli noktalarında dengesinin bozulduğuna şahitlik ettik. Çarpık yapılaşmaya müsaade edildiğini görüyoruz. Kamu kaynaklarının aktarıldığı, halkın verdiği yetkiyle ve devlet adına görev yapan belediyeler, şehircilikle ilgili düzenlemeleri yaparken yaşanabilecek bütün olumsuzlukları düşünerek tedbir almalı, hazırlıklarını buna göre yapmalıdır. Giresun'da yaşanan sel felaketi bir kez daha net olarak göstermiştir ki tüm doğal afetlere karşı önlemlerimizi almak, daha titiz ve dikkatli davranmak zorundayız" dedi.