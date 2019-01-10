Destici, Meclis'te Görev Yapan Gazetecilere Karanfil Dağıttı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir partinin il başkanını, ilçe başkanını aday olması halinde istifa ettiriyorsunuz. Bunlar istifa ederken, bir milletvekilinin, bir belediye başkanının adaylık sürecinde istifa etmemesi bence tezat.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir partinin il başkanını, ilçe başkanını aday olması halinde istifa ettiriyorsunuz. Bunlar istifa ederken, bir milletvekilinin, bir belediye başkanının adaylık sürecinde istifa etmemesi bence tezat. Bence bu sorunun çözümü için köklü bir çalışma yapılması gerekir." dedi.



Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek, Meclis'te görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Gazetecilerin Meclis'te yaşadığı sorunları bildiğini belirten Destici, sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim." çağrısının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Destici, bir partinin il ve ilçe başkanının, seçimler öncesinde aday olacağında istifa etmek zorunda olduğunu ama belediye başkanı, Meclis başkanı, milletvekili gibi görevlerde bulunanların istifa etmek zorunda bulunmadığını kaydetti.



Bu durumu tuhaf olarak değerlendiren Destici, şunları söyledi:



"Bir partinin il başkanını, ilçe başkanını aday olması halinde istifa ettiriyorsunuz. Halbuki tam siyasetçi... Halbuki adam kendi partisinden aday oluyor ve kendi imkanlarıyla seçime gidiyor. Bunlar istifa ederken, bir milletvekilinin, bir belediye başkanının adaylık sürecinde istifa etmemesi bence tezat. Bence bu sorunun çözümü için köklü bir çalışma yapılması gerekir."



İstifa tartışmalarının kişiler üzerinden yapılmasının da doğru olmadığını vurgulayan Destici, "Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu'nda çok esaslı bir değişikliğe ihtiyaç var." dedi.



Seçim bölgesinde belediye başkanı olup da belediye imkanlarını kullanarak seçim çalışmalarını sürdürenlerin bulunduğunu anlatan Destici, "Devletin, milletin malıyla hiç kimsenin seçimlerde yarışa gölge düşürmemesi lazım. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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