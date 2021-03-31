Destici: Meclis'teki PKK şovun bir ayağı sonlandırılmış oldu - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün Anayasa Mahkemesinin (AYM) sözde milletvekili HDP'li Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetmesiyle Meclis'teki PKK şovun bir ayağı sonlandırılmış oldu" dedi.

BBP lideri Destici, yaptığı yazılı açıklamada, ülke gündeminim ilk sırasında pandeminin olduğunu, vaka sayılarında tedirgin edici bir artış yaşandığını belirtti. Destici, hastalıkla mücadelede aşının en önemli mücadele yolu olduğunu, son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını hatırlattı. Destici, "Bu sürenin mayıs sonuna kadar uzatılmasıyla ilgili, haklı olarak her kesimden yoğun ve ısrarlı talepler var. Önümüzdeki Ramazan ayı ve Ramazan Bayramını da dikkate alarak, esnafımız başta olmak üzere süreçten olumsuz etkilenen kesimlere destekler artırılarak devam etmeli ve kısa çalışma ödeneğinin de mayıs sonuna kadar uzatılmasının gereğini ve önemini bu vesileyle ilgililere hatırlatmak istiyorum" dedi.

'PKK ŞOVU SONLANDIRILMIŞ OLDU'Destici, bugün AYM'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yapacak olmasına ilişkin de şunları kaydetti: "Biz HDP'nin ve devamı olduğu önceki yapıların, esas itibariyle siyasi parti olmadığını; bu ve benzeri örgütlenmelerin muhatabının siyaset değil mahkemeler olduğunu; dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda, 'demokrasi' ve 'şiddet' kelimelerinin yan yana getirilmesi dahi söz konusu değilken, bir terör örgütünün kontrol ettiği bir grubun Meclis'imizde yer almasının, faaliyetlerinin vergilerimizden karşılanmasının yanlışlığını, saçmalığını, taşıdığı riski; hukuki, siyasi ve vicdani mesnetleriyle defalarca dile getirdik. Davanın açılmasıyla geç kalmış ama çok önemli bir adım atıldığını düşünüyor, neticeye dair herhangi bir tereddüt duymuyor, gelişmeyi terörle mücadelenin önemli ve zaruri bir aşaması olarak gördüğümüzü tekraren belirtmek istiyorum. Bugün AYM'nin sözde milletvekili HDP'li Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetmesiyle de Meclis'teki PKK şovun bir ayağı sonlandırılmış oldu."'AZERBAYCAN'IN ACISI ACIMIZ, SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR'

Destici, Azerbaycan Soykırım Günü ile ilgili de, "31 Mart-3 Nisan 1918 tarihleri arasında Azerbaycan'da Bolşeviklerin desteği ile Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamlarda şehit olan kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü'ye girişi ile katliamlar durdurulmuş ve Azerbaycan, soykırımcı katil Ermenilerden temizlenmiştir. Yaşanan bu acı ve kanlı soykırımdan ötürü 1998 yılından beri 31 Mart 'Azerbaycan Soykırım Günü' olarak anılmaktadır. Azerbaycan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Kürt, Türkmen, Boşnak, Arnavut, Çerkes, Alevi, Sünni; Müslüman Türk Milleti'nin her bir ferdine sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim" dedi.